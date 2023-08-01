ПриватБанк продлил срок действия всех карт: для клиентов есть важный нюанс

Государственный ПриватБанк с 1 августа продлил срок действия всех карточек на 24 месяца. Однако картами, срок действия которых истек, нельзя будет рассчитываться в интернете – для этого придется создавать dіgital-карточку.

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Об этом сообщили в ПриватБанке профильному изданию "Минфин". Так, клиентам, у которых истекает срок действия карты, не нужно ее перевыпускать.

В течение двух лет после истечения срока карты с ее помощью можно будет совершать ряд операций. Это:

оплата в магазинах через POS-терминалы;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета.

Тем не менее, оплата покупок в сети проходить не будет. Для этого клиентам "Привата" советуют оформить дополнительную виртуальную карточку и переводить на нее деньги с основной.

Как создать dіgital-карту в Приват24

Авторизируйтесь в Приват24;

в меню "Кошелек" нажмите "Добавить" и выберите "Digital карту";

выберите тип карты, которую планируете оформить ("Кредитную" или "Дебетовую"), платежную систему и валюту;

новую карточку вы увидите в кошельке в течение 10 мин. и сразу сможете добавить в Apple Pay или Google Pay.

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