НБУ изменил правила пополнения карт: что не смогут делать украинцы с 1 августа и за что заблокируют счет 

В Украине с августа "анонимно" пополнить чужой или даже свой банковский счет будет невозможно. Банковская система борется с серыми доходами, грязной наличкой, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются. При этом правила финансового мониторинга и блокировки карт не изменят.

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"Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного из экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа", – рассказали OBOZREVATEL в ПриватБанке.

Сейчас пополнить свою или чужую карту наличкой можно без какой-либо авторизации. Правда, действует ограничение в размере 5 тыс. грн (его ввели еще в 2020-м). Теперь же, с августа, украинцы вообще не смогут без авторизации проводить платежи.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую же сумму – в EasyPay.

"Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дія – 29 999 грн в сутки", – пояснили в Monobank. Таким образом, уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в Дії, либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона.

Подтвердить источник своего дохода можно с помощью справки о зарплате (ее можно получить на работе, в Пенсионном фонде). Даже если вы сейчас не работаете, но работали, например, в прошлом году, справка о предыдущем доходе также удовлетворит банк. Также можно показать документ о том, что вы продали недвижимость, авто и т. д. или сдаете имущество в аренду.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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