ПриватБанк прекратил осуществлять переводы и приостановил работу всех банкоматов: когда возобновится работа

В ночь на 13 июня 2026 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами. С 00:05 до 6:30 банк временно приостановит проведение операций с картами. Аналогичный "тайм-аут" будет действовать в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

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"Обычно регламентные работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не совершают операций. Если в период проведения работ вы планируете оплату картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!" – пояснили в "Привате".

Каким клиентам ПриватБанка рекомендуют заменить карты

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, срок действия которой истекает, и продолжать пользоваться ею без ограничений. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется заменить карту:

Тем, у кого истек срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет сменить тип карты.

Оформить новую карту можно в любом из его отделений. Однако если посетить его нет возможности или желания, сделать это можно также онлайн. Для этого нужно открыть меню "Кошелек" в "Приват24", выбрать карту, которую нужно перевыпустить, и нажать "Заказать карту".

При этом, как отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

В то же время, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете осуществлять оплату в торговой сети с помощью смартфона, покупать товары. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", — – объясняли в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в ПриватБанке произошел масштабный сбой. Днем 5 июня некоторое время клиенты не могли авторизоваться ни на сайте, ни в мобильном банкинге.

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