Банкомат списал с карты ПриватБанка деньги, но сами средства украинке не выдал: что сказали в банке
Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что банкомат другого учреждения списал с ее карты деньги, но сами средства не выдал. В самом же банке ответили, что о проблеме знают, но для ее решения может понадобиться достаточно много времени – от 45 до 120 дней.
Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:
- Деньги клиентка хотела снять через банкомат Ощадбанка.
- Операция была отменена, денег банкомат не выдал, "однако средства были сняты с карты ПриватБанка".
- В тот же день были сформированы две заявки на возврат средств.
"В Ощадбанке мне сказали что отношения никакого к этому не имеют. В Привате на мои две сформированные заявки сказали ждать и позвонить в Ощад для более быстрого возврата средств (сюр, я считаю)", – говорится в жалобе.
В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там отметили:
- Поданные заявки заявки находятся в работе.
- Клиентке необходимо ожидать решения платежной системы.
"Регламент обработки заявки – до 45-120 дней с момента регистрации. Мы не можем ускорить обработку, сроки выставлены платежными системами, не Банком. Как только Банк получает информацию от платежной системы по вашему вопросу – мы сразу же отправим вам смс из результатами", – сказали в ПриватБанке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.
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