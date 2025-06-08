Притворяются покупателями и воруют деньги с карты: в Украине разоблачили новую мошенническую схему

В Украине активизировалась мошенническая схема, где аферисты притворяются покупателями на онлайн-платформах, присылают фишинговые ссылки и выманивают доступ к банковским счетам. Не следует переходить ни по каким линкам из мессенджеров и никому не надо сообщать свой CVV-код, пароли из SMS и данные карты.

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Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области. Несмотря на многочисленные предупреждения от полиции и банков, украинцы продолжают становиться жертвами мошенников в интернете.

Свежий случай произошел в Ивано-Франковске, где 29-летняя женщина потеряла почти 60 тысяч гривен, разместив на популярной онлайн-платформе объявление о продаже детской одежды. Преступники воспользовались типичной фишинговой схемой, замаскировав ловушку под "оформление покупки".

После публикации объявления с женщиной связался псевдопокупатель, который заявил о заинтересованности в товаре. Через несколько минут женщина получила фишинговую ссылку, которая, по словам злоумышленника, якобы предназначалась для оплаты заказа. Перейдя по ней, она загрузила неизвестное приложение, имитирующее платежную систему.

Последствия не заставили себя ждать, с банковских счетов потерпевшей за считанные минуты было осуществлено несколько транзакций на общую сумму почти 60 тысяч гривен. Только после потери средств женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Следователи работают над установлением личности злоумышленника или преступной группы, которая может быть причастна к подобным случаям на территории всей Украины. Полиция призывает граждан быть осмотрительными, особенно при онлайн-покупке или продаже товаров. Также они советуют:

никогда не переходить по подозрительным ссылкам , которые поступают в мессенджерах или социальных сетях;

, которые поступают в мессенджерах или социальных сетях; не сообщать третьим лицам CVV-коды, пароли из SMS, логины и другие конфиденциальные банковские данные;

вести переписку только на официальных маркетплейсах , где предусмотрен механизм защиты пользователя;

, где предусмотрен механизм защиты пользователя; пользоваться наложенным платежом, чтобы минимизировать риски финансовых потерь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые создают фейковые чат-боты банков в Telegram, маскируя их под официальные. Они имитируют "голубую галочку" и выманивают у пользователей конфиденциальные данные, поэтому следует использовать только проверенные источники.

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