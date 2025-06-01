Фейковые чат-боты маскируются под поддержку банков: в Украине появился новый вид мошенничества

В Украине активизировались мошенники, которые создают фейковые чат-боты банков в Telegram, маскируя их под официальные. Они имитируют "голубую галочку" и выманивают у пользователей конфиденциальные данные, поэтому следует использовать только проверенные источники.

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Об этом информирует Закарпатская областная военная администрация. Псевдоботы создаются в Telegram под названиями, которые почти полностью повторяют официальные.

Чтобы выглядеть убедительно, к названию добавляют эмодзи, похожий на знак подтверждения - это и есть подделка "голубой галочки". Внешне такой бот практически не отличается от настоящего, особенно для неопытных пользователей.

Основная цель таких ботов - заставить жертву добровольно предоставить конфиденциальные банковские данные. Среди самых распространенных запросов: PIN-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному банкингу, а иногда и полные реквизиты банковской карты.

Вводя данные в такой бот, человек фактически передает свои деньги мошенникам. Даже несколько цифр могут быть достаточными, чтобы получить доступ к счету или осуществить несанкционированную транзакцию.

Ситуация осложняется тем, что фейковые аккаунты могут быстро менять названия, создавать новые копии и пользоваться общедоступными логотипами банков. Из-за этого даже внимательный пользователь рискует ошибиться. В Министерстве социальной политики и банковских учреждениях напоминают:

проверяйте источник, где вы вводите свои данные - особенно если речь идет о платежной информации;

- особенно если речь идет о платежной информации; никогда не вводите в чат-ботах PIN-код, CVV-код, логин или пароль от мобильного банкинга, ни один официальный банк никогда не запрашивает эти данные через мессенджеры.

ни один официальный банк никогда не запрашивает эти данные через мессенджеры. пользуйтесь исключительно официальными каналами связи с банком:

мобильное приложение;

официальный сайт;

контактный номер обратной стороны вашей банковской карты;

прямые ссылки на чат-боты, доступные с официальных сайтов.

Будьте особенно осторожны при общении с ботами в Telegram, даже если они выглядят "профессионально". Ни одна техническая изощренность не стоит вашей финансовой безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространились фейковые рассылки электронных писем якобы от Государственной налоговой службы. Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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