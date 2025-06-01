Фейковые чат-боты маскируются под поддержку банков: в Украине появился новый вид мошенничества
В Украине активизировались мошенники, которые создают фейковые чат-боты банков в Telegram, маскируя их под официальные. Они имитируют "голубую галочку" и выманивают у пользователей конфиденциальные данные, поэтому следует использовать только проверенные источники.
Об этом информирует Закарпатская областная военная администрация. Псевдоботы создаются в Telegram под названиями, которые почти полностью повторяют официальные.
Чтобы выглядеть убедительно, к названию добавляют эмодзи, похожий на знак подтверждения - это и есть подделка "голубой галочки". Внешне такой бот практически не отличается от настоящего, особенно для неопытных пользователей.
Основная цель таких ботов - заставить жертву добровольно предоставить конфиденциальные банковские данные. Среди самых распространенных запросов: PIN-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному банкингу, а иногда и полные реквизиты банковской карты.
Вводя данные в такой бот, человек фактически передает свои деньги мошенникам. Даже несколько цифр могут быть достаточными, чтобы получить доступ к счету или осуществить несанкционированную транзакцию.
Ситуация осложняется тем, что фейковые аккаунты могут быстро менять названия, создавать новые копии и пользоваться общедоступными логотипами банков. Из-за этого даже внимательный пользователь рискует ошибиться. В Министерстве социальной политики и банковских учреждениях напоминают:
- проверяйте источник, где вы вводите свои данные - особенно если речь идет о платежной информации;
- никогда не вводите в чат-ботах PIN-код, CVV-код, логин или пароль от мобильного банкинга, ни один официальный банк никогда не запрашивает эти данные через мессенджеры.
- пользуйтесь исключительно официальными каналами связи с банком:
- мобильное приложение;
- официальный сайт;
- контактный номер обратной стороны вашей банковской карты;
- прямые ссылки на чат-боты, доступные с официальных сайтов.
Будьте особенно осторожны при общении с ботами в Telegram, даже если они выглядят "профессионально". Ни одна техническая изощренность не стоит вашей финансовой безопасности.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространились фейковые рассылки электронных писем якобы от Государственной налоговой службы. Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы.
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