В первом полугодии 2023 года прибыль российского "Газпрома" сократилась в 8 раз по сравнению с таким же периодом 2022-го. Тогда ее размер был 2,5 трлн рублей – сейчас же только 296 млрд рублей. Причина, как говорят в самой компании, – обвал рубля.

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Об этом сообщает российская редакция Forbes. Отмечается: текущий показатель также является минимальным результатом для этого периода за три года.

При этом отмечается: еще одной причиной является фактическая ненужность российского газа за пределами самой РФ. Так:

Европа от него практически отказалась;

Китай не стал закупать российский ресурс в тех объемах, в каких это делали европейские страны.

"Чистая прибыль "Газпрома" по итогам первой половины 2023 года составила больше 296 млрд рублей. Это минимальный результат для этого периода за три года. На него повлияло снижение курса рубля за этот период на 24% к доллару и на 26% к евро, отметил зампред правления компании Фамил Садыгов. Снижение экспорта в Европу лишь частично компенсировало увеличение поставок в Китай", – говорится в сообщении.

Россия теряет нефтедоллары

Тем временем одна из крупнейших в России нефтяных компаний – "Газпром нефть" – стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о глубоких проблемах российской экономики.

"Российский энергетический сектор находится под сильным давлением западных санкций, введенных из-за действий Москвы в Украине. Они включают ценовые ограничения и эмбарго на закупку российской морской нефти", – объяснили сложившуюся ситуацию аналитики Reuters.

Тем не менее Россия все же пытается компенсировать снижение поставок – за счет роста цен. Хоть, примечательно, и в рамках установленного "Большой семеркой" потолка. Впрочем, делает она это без особого успеха – ведь транспортировка сырья становится для РФ все более дорогой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления "Доширак". Причин несколько – падение курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка рабочих на заводе.

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