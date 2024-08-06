Приближается финансовый "конец света"? Украинцам объяснили ситуацию на глобальных рынках

Потрясения, с которыми в последние дни столкнулась глобальная экономика, могут вызвать панику на экономическом рынке, но взлеты и падения котировок акций, товаров, валют и других активов происходят на рынке регулярно. Потому это не означает конец финансового мира.

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Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). К самым резонансным новостям финансового мира последних дней он отнес:

самое большое с 2015 года падение Индекса акций технологических компаний;

пересмотр инвесторами бума на рынке искусственного интеллекта;

падение рыночной стоимости Nvidia и Apple на $358 млрд и $277 млрд соответственно;

падение индекса S&P500 за 5 августа на двузначный процент от достигнутого три недели назад исторического максимума;

большие потрясения на азиатско-тихоокеанском рынке;

рост уровня безработицы в США до почти трехлетнего максимума (4,3%);

возможность рецессии в США и необходимость экстренного снижения ставки ФРС.

"Ну почти финансовый "конец света". Теперь уж точно... На самом деле имеем дело с абсолютно рыночными механизмами под названием "boom and bust cycle" (цикл бума, за которым следует резкий спад). За стремительными взлетами всегда следует корректировка или падение – в зависимости от масштабов, конкретной ситуации, в определенных случаях – политики и реакции регуляторов", – объяснил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что перед нынешним падением позиции многих компаний росли. В частности, капитализация акций технологических кампаний увеличивалась более чем на $100 млрд долларов в сутки. Причем это происходило не только на фоне реальных и проверенных достижений, но и распространение в СМИ новостей о достижениях и перспективах в сферах тех или иных технологий.

"Никакой взлет не бывает вечным и бесконечным. Если обратимся к прошлому – найдем в подтверждение этому немало примеров", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

В 2024 году экономисты уже зафиксировали ряд исторических максимумов разных активов, в том числе акций, золота, кофе и какао-бобов. Часто стоимость таких товаров падает так же стремительно, как и взлетающая:

во время бума на рынке ипотечного кредитования застройщик-"новичок" мог за 2-3 года стать мультимиллиардером с портфелем на сотни проектов, а затем у компании возникали недострои, судебные преследования и банкротства;

застройщик-"новичок" мог за 2-3 года стать мультимиллиардером с портфелем на сотни проектов, а затем у компании возникали недострои, судебные преследования и банкротства; взлеты нефти до 120 долларов с последующим падением в 2-3 раза;

до 120 долларов с последующим падением в 2-3 раза; в начале пандемии COVID-19 стоимость нескольких крупных фармацевтических компаний стремительно росла после новостей о приближающемся создании и запуске массового производства вакцины от коронавируса;

в 2024 году японская иена неоднократно обновляла исторический минимум и в конце концов опустилась ниже 160 иен за доллар, но в октябре 2011 года за доллар давали менее 77 иен, в 1981 году – более 230 иен, в 1971 году – 360 иен;

неоднократно обновляла исторический минимум и в конце концов опустилась ниже 160 иен за доллар, но в октябре 2011 года за доллар давали менее 77 иен, в 1981 году – более 230 иен, в 1971 году – 360 иен; 5 августа биткоин котировался в диапазоне $49,1-59,6 тыс. за монету, но за последний календарный год курс первой криптовалюты взлетал до $73,6 тыс. и падал до $24,8 тыс.

Также Даниил Гетманцев напомнил, что на следующий день азиатские фондовые рынки отыграли подавляющую часть падения. В частности, японский индекс Nikkei 225 после падения на 13% вырос на 9%, а корейский Kospi после -8,8% накануне увеличился на 4,5%. Кроме того, значительно восстановились и основные криптовалюты.

"Такие истории "взлетов и падений" – обычная вещь. Поэтому убежден – текущее ралли на рынке активов может еще подпитываться, например, на фоне возможного обострения на Ближнем Востоке – но финансового "конца света" на этой неделе не будет", – подчеркнул Гетманцев.

Как уже писал OBOZ.UA, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс считает, что Россия будет информационно использовать падение глобальных экономических показателей в собственных интересах. Впрочем, большой удар по Украине или по процессам помощи Украине эксперт не прогнозирует.

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