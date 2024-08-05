Глобальный обвал акций ударил по самым дорогим компаниям мира: Bloomberg оценил потери в сотни миллиардов долларов

Фондовый рынок в США открылся 5 августа в красной зоне, поддержав глобальный тренд. На этом фоне стоимость самых дорогих компаний мира – Nvidia и Apple – снижается на сотни миллиардов долларов. Падение уже составляет 14% и 8% соответственно.

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Оценка акций ключевых игроков рынка акций Nvidia и Apple ушла в минус, пишет Bloomberg. Также агентство сообщает, что несколько минут после открытия рынка США:

более 455 акций из индекса S&P 500 оказались в красной зоне;

с повышением торговались лишь около 20 акций, преимущественно не слишком больших компаний.

Среди лидеров падения оказались такие гиганты как Nvidia, Microsoft, Apple и Citigroup входят в число первых по размеру падения. "Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 млрд долл. ее рыночной стоимости", – отмечают аналитики агентства.

Напомним, понедельник, 5 августа, начался с серьезного удара по фондовому рынку Японии, что повлекло за собой существенное снижение всех азиатских индексов. Ключевой японский индекс Nikkei к завершению торгов потерял 12,4% (по сравнению со вчерашним днем).

Это стало наибольшим однодневным падением за 37 лет, с октября 1987 года. В процессе торгов Nikkei падал и вовсе на 4451 пункт, что стало его крупнейшим падением в истории.

Акции в Европе понесли менее заметные потери, хотя базовые индексы там упали более чем на 2%. В целом распродажу связывают с растущего беспокойством касательно экономики США.

Так, аналитики опасаются, что Штатам может грозить рецессия, и Федеральный резерв начнет быстро снижать ставки, чтобы поддержать экономику. В JPMorgan шанс рецессии оценивают в 50% и прогнозируют два смягчения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре.

Как уже писал OBOZ.UA, обвал затронул и крипторынок. В ночь на 5 августа стоимость биткоина упала ниже $50 тыс. за 1 BTC. Совокупные потери отрасли криптовалют превысили $270 млрд за сутки.

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