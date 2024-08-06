Землетрясение на международном рынке акций: какими будут последствия для Украины
Крупнейший в истории обвал японского фондового рынка отразится и на глобальной экономике, частью которой является и Украина. Впрочем, это падение не будет значительным, поскольку наше государство недостаточно сильно интегрировано в международную торговлю акциями.
Об этом, как сообщает "Громадське радіо", заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс. Он отметил, что падение акций в Японии сказалось и на других странах, но в Европе падение было на уровне 3%, то есть в пределах статистической погрешности.
Уз считает, что Украина недостаточно интегрирована в международную фондовую торговлю, чтобы ощутить существенные изменения. В то же время, он отметил опасения экспертов из-за того, что Россия использует обвал рынка акций в своей войне против Украины.
"Все, безусловно, переживают, что это могут использовать в России, что Россия будет информационно это использовать. Безусловно, это будет информационно использовать. Но вопрос в том, что они не придумали, как это использовать информационно. Рынки не отыгрались назад, и этот выстрел был бы в никуда. Потому что впоследствии будет совершенно другая история, и ситуация будет не столь актуальна. То есть здесь будем смотреть. Но я не ожидаю большого удара по Украине или процессов помощи Украине", — говорит Иван Усс.
Отдельно эксперт добавляет, что падение акций показало нестабильность криптовалюты. По его словам, самый надежный источник хранения ресурсов – это драгоценные металлы. На это, в частности, указывает, что после падения криптовалюты произошел рост цен на золото.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 5 августа, японский фондовый индекс Nikkei, куда входят акции 225 крупнейших компаний страны, обрушился почти на 13%. Это вызвано глобальным беспокойством из-за возможной рецессии в США. Из-за глобальной финансовой нестабильности стоимость биткоина упала с 60 тыс. долларов в воскресенье до 50 тыс. долларов в понедельник утром.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!