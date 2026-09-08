Прежних цен на квартиры больше нет: где "вторичка" в Украине подорожала больше всего

В августе 2026 года спрос на вторичное жилье в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10 %, в Черновицкой на 9 %, тогда как в Херсонской области они снизились на 9 %. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве – в среднем 89,5 тыс. долларов, а самые дешевые – в Херсонской области, около 15,5 тыс. долларов.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Отмечается, что наиболее заметные изменения в августе произошли как в количестве доступных предложений, так и в активности покупателей.

Предложение вторичного жилья продолжает расти

В августе количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке увеличилось в большинстве регионов Украины. Наиболее заметно количество предложений выросло в столице. В Киеве количество предложений на вторичном рынке за месяц увеличилось на 43%.

Отмечается, что это самый значительный прирост среди регионов, представленных в статистике. Значительно больше квартир стало доступно и покупателям в Киевской области — здесь количество предложений выросло на 24%. Заметный рост зафиксировали также в:

Сумской области – +15%;

Полтавской области – +9%.

Таким образом, рынок постепенно насыщается новыми вариантами. В то же время увеличение количества объявлений само по себе не означает автоматического снижения цен — во многих регионах квартиры, напротив, стали дороже.

Цены на вторичное жилье меняются в зависимости от региона

Одной из главных особенностей августовского рынка стала разница между регионами. В большинстве западных областей Украины цены на вторичное жилье продолжили расти. Зато в восточных и прифронтовых регионах наблюдалась противоположная тенденция — квартиры дешевели или их стоимость оставалась примерно на прежнем уровне.

Наибольший рост средних цен в августе зафиксировали в трех областях. На первом месте оказалась Черкасская область, где жилье подорожало на 10%. В Черновицкой области цены выросли на 9%, а в Закарпатской – на 7%.

На противоположной стороне оказались регионы, которые больше всего страдают от близости к боевым действиям. Наибольшее падение стоимости жилья в августе зафиксировали в Херсонской области – минус 9%. В Запорожской области средние цены снизились ещё на 3%.

Где самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры

Разница в стоимости вторичного жилья между регионами остается колоссальной. В августе самые дешевые однокомнатные квартиры продавались в Херсонской области. Средняя стоимость такого жилья составляла около $15,5 тыс. Зато самые дорогие квартиры традиционно предлагались в столице.

В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры в августе составляла $89,5 тыс. Таким образом, разница между средней стоимостью однокомнатного жилья в Киеве и Херсонской области составляет примерно $74 тыс.

Цены на вторичное жилье в Киеве в целом продолжали расти, причем наиболее активно дорожали двухкомнатные квартиры. В то же время цена квартиры в столице во многом зависит от района.

Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в Печерском районе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет около 185 тыс. долларов, это почти в четыре раза больше, чем средняя цена аналогичного жилья в самом доступном районе столицы.

Самые низкие средние цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Деснянском районе. Здесь такая квартира в среднем стоит около $50 тыс. Таким образом, даже в пределах одного города разница в стоимости жилья может составлять более $130 тыс. в зависимости от района.

Спрос на вторичное жилье восстанавливается

Одной из наиболее позитивных тенденций августа стал рост интереса покупателей к вторичному жилью. В течение месяца спрос в большинстве регионов увеличивался. Наиболее динамично он рос в областях, где рынок недвижимости остается относительно активным. Лидерами по темпам роста спроса стали:

Ровенская область – +43%;

Винницкая область – +32%;

Черновицкая область – +19%;

Кировоградская область – +19%.

Особенно заметным является рост интереса к жилью в Ровенской и Винницкой областях. За месяц спрос там увеличился соответственно на 43% и 32%. В Черновицкой и Кировоградской областях прирост также был существенным — по 19%.

Несмотря на общее восстановление спроса, отдельные регионы продемонстрировали отрицательную динамику. Больше всего сократился интерес к вторичному жилью в Одесской области – на 7%. В Херсонской области спрос снизился на 3%, а в Запорожской – на 2%. Таким образом, именно в регионах, где одновременно наблюдается снижение цен, покупатели остаются наиболее осторожными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нередко старые квартиры в Украине стоят дороже новых. Прежде всего речь идет о жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов. Впрочем, продать такие квадратные метры дороже, чем в новостройке, можно только при условии, что квартира хорошо сохранилась и прошла реставрацию.

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