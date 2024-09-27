Прежних цен больше нет: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,83%, или на 1 676 грн – со средних 58 136 до 57 547 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость кв.м на столичной "вторичке" также снизилась – хотя и фактически незаметно. Удешевление составило 1,01%, или 589 грн.

Отметим: несмотря на то, что удешевление является небольшим, оно свидетельствует об изменении тренда – до этого "квадраты" в столице дорожали. К примеру, в начале сентября рост составлял 3,51%, или почти на 2 000 грн в разрезе полугода.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 51 000 грн – 8,3% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

42 000 грн – 6,3%;

54 000 грн – 7,7%;

48 000, 60 000 грн – 6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000, 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Как районы самые дешевые

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 42 955 до 100 601 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 52 741 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить больше 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. В среднем, собственно, 42 955 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории зразу несколько районов. В частности:

Дарницкий – 52 809 грн;

Святошинский – 53 951 грн;

Соломенский – 54 587 грн;

Оболонский – 56 615 грн;

Днепровский – 57 644 грн;

Подольский – 58 011 грн;

Голосеевский – 61 445 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 100 601 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 202 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, выросла за последние 6 месяцев и стоимость аренды квартир в Киеве. Удорожание составило почти 7 600 грн – со средних 15 910 до 23 500 грн, или сразу 47,71% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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