Прежних цен больше нет: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 3,51%, или почти на 2 000 грн – с 55 961 до 57 923 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость кв.м на столичной "вторичке" также выросла. Подорожание составило 9,85%, или более 5 000 грн.

А вот за месяц стоимость "квадратов" в столице снизилась. Удешевление составило 2,18%, или почти 1 300 грн. Что, не исключено, является зарождением нового тренда на снижение цен.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

42 000 грн – 6,4%;

57 000 грн – 6,3%;

60 000 грн – 5,2%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Самые "дешевые" районы

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 42 589 до 95 330 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 52 741 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить больше 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 42 589 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 53 066 грн;

Святошинский – 53 289 грн;

Соломенский – 55 391 грн;

Днепровский – 57 106 грн;

Оболонский – 58 145 грн;

Подольский – 58 809 грн;

Голосеевский – 61 078 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 95 330 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 552 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило почти 4 000 грн - со средних 20 740 до 24 701 грн, или 19,1%.

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