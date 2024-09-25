В Киеве существенно переписали цены на аренду жилья: сколько теперь стоит снять квартиру
За последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило почти 7 600 грн – со средних 15 910 до 23 500 грн, или сразу 47,71% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц же съем жилья в столице подорожал практически незаметно – почти на 200 грн, или 0,83%.
За год же подорожание составило более 6 000 грн. Или сразу 34,76%.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 16,4% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 20 000 грн – 10,4%;
- 12 800 грн – 7,5%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 400 грн. Таких объявлений – 11,6%. Также "популярны" цены 18 000 и 28 800 грн – 9,3%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 46 000 грн – таких объявлений насчитывается 8%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 29 466 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 16 966 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:
- Святошинском – 14 000 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Дарницком – 18 000 грн.
Где самые высокие цены
Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 29 466 грн. А кроме того:
- Подольском – 28 000 грн;
- Днепровском – 27 971 грн;
- Шевченковском – 27 500 грн;
- Голосеевском – 26 966 грн;
- Соломенском районах – 23 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют изменить налоги на недвижимость. Сейчас за каждый "лишний" квадратный метр нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты, а по новым правилам могут считать, исходя из стоимости жилья. Соответствующие изменения предусмотрены Национальной стратегией доходов.
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