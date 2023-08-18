Прежних цен больше нет: в Киеве изменили стоимость аренды квартир

В Киеве существенно выросли цены на аренду квартир. Так, за последний месяц стоимость съема жилья увеличилась почти на 1 300 грн – со средних 12 756 грн до 14 000 грн. За полгода же цены выросли еще больше – почти на 2 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: за год съем квартир в Киеве подорожал сразу на 3 289 грн.

Цена аренды 1-комнатного жилья

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн – 10,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

9 000 грн – 9%;

6 000 грн – 6,2%.

Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 10 400 грн – 12,6% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

8 800 грн – 9%;

12 800 грн – 7,8%.

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 000 грн. Таких объявлений насчитывается 9,4%. Также "популярны" цены:

20 000 грн – 7,9%;

13 000 грн, 15 000 грн – 5,5%.

Где дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы – в среднем 10 000 грн. А кроме того:

Оболонском – 11 500 грн;

Днепровском – 12 250 грн;

Подольском – 12 500 грн;

Святошинском, Дарницком – 13 000 грн.

Самые "дорогие" районы

Самые высокие цены на аренду квартир в Шевченковском районе – в среднем 26 000 грн. А также в:

Печерском – 23 000 грн;

Голосеевском – 22 000 грн;

Соломенском – 16 250 грн.

Что должно быть в договоре об аренде

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Как сообщал OBOZREVATEL, дороже стало и покупать жилье в Киеве. В частности, за последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" выросла более чем на 1 500 грн – с 49 902 грн до 51 591 грн.

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