Аренда жилья: как не попасть в лапы мошенников и правильно оформить договор

В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Чтобы не стать жертвой аферы, при съеме жилья нужно придерживаться ряда правил. Особенно внимательно нужно проверять квартиры и дома, которые сдаются по низкой цене.

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Об этом рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ". В первую очередь юристы рекомендуют проверять документы. Самые частые подводные камни такие:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дома находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно . В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.

Еще один важный момент, который отмечают юристы: на заключении договора аренды нужно настаивать в любом случае. "Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Украины, договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального удостоверения договора аренды жилья, оно может осуществляться по желанию сторон", – отмечают специалисты.

Если у квартиры несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них. А если жилье приобретено в браке – необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду.

Кроме того, никогда не следует давать предоплату. Недобросовестные риелторы иногда предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги якобы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру, но на самом деле риелтор исчезает.

Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как арендатор ознакомился с договором аренды и побывал в квартире. После оплаты ему должны выдать копию подписанного договора и ключи.

Договор аренды недвижимости – как оформить правильно

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны такие данные:

1. ФИО и адреса сторон. "Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

2. Объект аренды. Обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

3. Дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения.

4. Размер и порядок оплаты. "Рекомендуем подробно прописать, каким образом будет происходить оплата: на банковский счет или наличными. В случае оплаты безналично – храните выписки или квитанции, оплачивая наличными – составьте приложение к договору или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют юристы.

5. Порядок осуществления коммунальных платежей. Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

6. Вопрос страхового депозита и его возврат. "Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует цельность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде с этого депозита удержат стоимость причиненного ущерба. С него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

С последним пунктом связано оформление еще одного важного документа – акта приема-передачи. В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 6,4 тыс. грн в месяц, 2-комнатных – 10,4 тыс. грн, 3-комнатных – 14 тыс. грн. Обычно рынок недвижимости активизируется весной и осенью. Дополнительно спрос на съем квартир в Киеве вырастет ближе к осени, поэтому стоимость может измениться.

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