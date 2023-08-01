Прежних цен больше нет: собственники квартир в Киеве пересчитали цены на жилье

На вторичном рынке киевской недвижимости выросли цены. За последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" повысилась почти на 2 000 грн – с 49 646 грн до 51 541 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, выросли цены и за последний месяц – впрочем, практически незаметно. Удорожание составило 16 грн. Что, тем не менее, примечательно на фоне показателей начала прошлой недели – тогда в месячном разрезе квартиры стоили дешевле почти на 500 грн.

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 559 грн. За ним идут:

Дарницкий – 45 066 грн;

Оболонский – 47 097 грн;

Святошинский – 47 872 грн;

Подольский – 50 971 грн;

Днепровский – 51 582 грн;

Соломенский – 53 378 грн;

Голосеевский – 57 411 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – 91 977 грн. А кроме того, в Шевченковском – 65 659 грн.

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 46 800 грн – 6,9% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

39 000 грн – 6,7%;

54 600 – 6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 5 200 грн – 0,1%. В таком же количестве объявлений указаны цены:

13 000 грн;

18 200 грн.

Аренда также подорожала

Дороже стало и снимать квартиры в Киеве. За последний месяц цены выросли почти на 2 000 грн – со средних 12 007 грн до 14 000 грн. В частности:

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн;

2-комнатные – по 10 400 грн;

3-комнатные – за 15 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, новое жилье же активнее всего сейчас в Украине продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, здесь новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения России.

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