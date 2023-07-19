Цены задрали, но квартиры все равно активно продают: где в Украине запустили рекордные продажи нового жилья

Несмотря на войну, в Закарпатской области новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения России. Это самый высокий показатель в Украине. В то же время, центр региона – Ужгород – является одним из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены "квадрата" в новостройках.

Видео дня

При этом с разной динамикой возобновлены работы на строительных площадках в 96% объектов области, возведение которых началось до 24 февраля 2022 года. Об этом OBOZREVATEL рассказали в крупном агентстве недвижимости.

Там отметили: также высокий уровень открытых продаж новых квартир – 96% – зафиксирован сразу в 4 областях. Это:

Ивано-Франковская;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

"К началу июля в Ужгороде в продаже или бронировании находилось 50 жилых комплексов. Из них 40 ЖК, которые частично или полностью планируется сдать в 2023-2025 годах", – говорится в сообщении.

Цены резко выросли

В то же время, подчеркивается, Ужгород – один из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены "квадрата" в новостройках. С начала военной агрессии она увеличилась на 75% в гривне.

Однако стремительный рост цен, отмечается, не отпугивает от города потенциальных инвесторов. Более того, привлекательность города в глазах украинцев растет. Вероятной причиной чего может являться значительная удаленность его от фронта.

"Рост стоимости жилья не сдерживает, а наоборот, стимулирует дальнейшую инвестиционную привлекательность региона даже во время полномасштабной войны", – уверяют эксперты.

В целом же больше всего минимальные цены на квадратные метры выросли во львовских новостройках – на 79%. На втором месте Ивано-Франковск – 78%.

"В Киеве средняя минимальная цена прибавила лишь 33%. Что соизмеримо с ростом курса доллара", – рассказывают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев – участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Изменение вступит в силу с 1 августа. Кредиты будут оформляться по льготной годовой ставке 7% в гривне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!