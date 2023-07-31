Стремительный рост: снимать квартиру в Киеве стало намного дороже

В Киеве значительно подорожала аренда квартир. За последний месяц снимать цены выросли почти на 2 000 грн – со средних 12 007 грн до 14 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, значительно подскочили цены и за 6 месяцев – на 1 227 грн. За год же съем жилья в столице подорожал сразу на 3 500 грн.

Какие цены

Чаще всего, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8 000 грн. Таких объявлений насчитывается 12,6%. Также "популярны" цены:

6 000 грн, 10 000 грн, 12 000 грн – 6,3%;

6 400 – 5,7%.

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 11,2% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены:

8 800 грн – 7,9%;

12 000 грн – 7,4%.

Снять 3-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 15 000 грн – 9,2% объявлений. А кроме того, за:

11 000 грн – 7,6%;

13 000 грн, 20 000 грн – 5,3%.

Где снимать квартиру выгоднее всего

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем это обойдется в 8 250 грн. За ним идут:

Днепровский, Оболонский, Святошинский – 11 000 грн;

Подольский – 12 500 грн;

Дарницкий – 13 000 грн;

Соломенский – 15 000 грн.

Самые высокие расценки зафиксированы в Шевченковском районе столицы – 20 950 грн. А кроме того, в:

Печерском – 19 250 грн;

Голосеевском – 18 000 грн.

Как правильно оформить договор аренды недвижимости

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Кроме того, следует также составить акт приема-передачи квартиры. В нем нужно подробно:

описать состояние квартиры;

указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожали в Киеве и квартиры на продажу. Так, за последние 6 месяцев стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла почти на 1 500 грн – с 49 825 грн до 51 295 грн.

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