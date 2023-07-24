Новые цены на квартиры: как переписали стоимость "квадратов" собственники жилья в Киеве

Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости подорожали. За последние 6 месяцев стоимость "квадрата" выросла почти на 1 500 грн – с 49 825 грн до 51 295 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Впрочем, судя по его данным, возможно, в будущем стоить ожидать смены тренда – и квартиры начнут дешеветь. Ведь за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте снизилась – хотя и незначительно: почти на 500 грн.

Какие цены встречаются чаще всего

По данным аналитиков, самой популярной ценой "квадрата" для 1-комнатных квартир является 39 000 грн – 7,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

46 800 грн – 7,4%;

52 000 – 7,1%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 5 200 грн – 0,1%. В таком же количестве объявлений указаны цены:

13 000 грн;

18 200 грн.

Где квартиры самые дешевые

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 019 грн. За ним идут:

Дарницкий – 45 157 грн;

Святошинский – 47 123 грн;

Оболонский – 48 106 грн;

Подольский – 50 532 грн;

Днепровский – 51 506 грн;

Соломенский – 52 460 грн;

Голосеевский – 57 111 грн;

Шевченковский – 65 251 грн;

Печерский – 90 335 грн.

Где активнее всего продают новое жилье

Новое жилье же активнее всего сейчас в Украине продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, здесь новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения России.

В то же время, Ужгород – один из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены "квадрата" в новостройках. С начала военной агрессии она увеличилась на 75% в гривне.

В целом же больше всего минимальные цены на квадратные метры выросли во львовских новостройках – на 79%. На втором месте Ивано-Франковск – 78%.

"В Киеве средняя минимальная цена прибавила лишь 33%. Что соизмеримо с ростом курса доллара", – рассказывают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, до 1 сентября украинцы должны заплатить налоги на недвижимость. Однако не все – только те, кто до 1 июля получил квитанцию с указанной суммой налога и чья недвижимость не находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

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