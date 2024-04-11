Прежних цен больше нет: собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатные квартиры. Причем по всей стране – при этом в некоторых областях они выросли, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.

В целом, снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:

Черкасской – на 3%;

Ривненской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2.2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Диапазон же подорожания гораздо шире – от 0,1% до 19%. Помимо Волынской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Черновицкой – на 9,3%;

Ивано-Франковской – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской областях – 4%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 0,1%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 738 до 93 168 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 168 доллара. А кроме того:

во Львовской области – 69 680 долларов;

Закарпатской – 53 401 доллара.

Винницкой – 51 935 долларов;

Ивано-Франковской – 50 373 доллара.

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, 20 738 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – в среднем 22 612 доллара;

Николаевская – 23 164 доллара;

Кировоградская – 27 902 доллара;

Сумская – 28 867 долларов.

Стоимость аренды также переписали

Переписали в Украине и стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем тоже в сторону как удорожания, так и удешевления.

В целом рост цен составил от 0,1% до 57%. В частности, помимо Черниговской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Сумской – на 23%;

Закарпатской – 21%;

Черкасской – 11%;

Кировоградской областях – 10%.

В Киеве же аренда 1-комнатных квартир на увеличилась на 6,2%.

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,2-20%. Кроме Херсонской области цены снизились в:

Полтавской – на 4%;

Днепропетровской – 2%;

Ивано-Франковской – 1,4%;

Одесской – 0,3%;

Харьковской – 0,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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