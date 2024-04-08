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Собственники отказались от прежних цен: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
6,2 т.
По всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир – причем по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Черниговской области – сразу на 57%, до средних 9 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Херсонской области – на 20%, до средних 3 400 грн.

В целом рост цен составил от 0,1% до 57%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Черниговской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

  • Сумской – на 23%;
  • Закарпатской – 21%;
  • Черкасской – 11%;
  • Кировоградской областях – 10%.

В Киеве же аренда 1-комнатных квартир на увеличилась на 6,2%.

В Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,2-20%. Кроме Херсонской области цены снизились в:

  • Полтавской – на 4%;
  • Днепропетровской – 2%;
  • Ивано-Франковской – 1,4%;
  • Одесской – 0,3%;
  • Харьковской – 0,2%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 400 до 17 849 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 3 400 грн. Среди лидеров также:

  • Сумская – 4 313 грн;
  • Харьковская – 5 987 грн;
  • Николаевская – 6 192 грн.

Где аренда самая дорогая

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 17 849 грн. А кроме того:

  • во Львовской области – 14 279 грн;
  • Закарпатской – 13 661 грн;
  • Днепропетровской – 13 493 грн;
  • Винницкой – 12 192 грн;
  • Черкасской – 11 871 грн;
  • Волынской – 11 456 грн;
  • Полтавской – 10 990 грн.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

  • ФИО и адреса сторон;
  • объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
  • дата заключения договора и срок, на который он заключается;
  • размер и порядок оплаты;
  • порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
  • размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, переписали в Украине и цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.

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