Собственники отказались от прежних цен: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир
В Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир – причем по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Черниговской области – сразу на 57%, до средних 9 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Херсонской области – на 20%, до средних 3 400 грн.
В целом рост цен составил от 0,1% до 57%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Черниговской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:
- Сумской – на 23%;
- Закарпатской – 21%;
- Черкасской – 11%;
- Кировоградской областях – 10%.
В Киеве же аренда 1-комнатных квартир на увеличилась на 6,2%.
Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,2-20%. Кроме Херсонской области цены снизились в:
- Полтавской – на 4%;
- Днепропетровской – 2%;
- Ивано-Франковской – 1,4%;
- Одесской – 0,3%;
- Харьковской – 0,2%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 400 до 17 849 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 3 400 грн. Среди лидеров также:
- Сумская – 4 313 грн;
- Харьковская – 5 987 грн;
- Николаевская – 6 192 грн.
Где аренда самая дорогая
Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 17 849 грн. А кроме того:
- во Львовской области – 14 279 грн;
- Закарпатской – 13 661 грн;
- Днепропетровской – 13 493 грн;
- Винницкой – 12 192 грн;
- Черкасской – 11 871 грн;
- Волынской – 11 456 грн;
- Полтавской – 10 990 грн.
Как составить договор аренды
В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, переписали в Украине и цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.
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