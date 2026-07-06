Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в июле 2026 года
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В Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 29 300 до 155 000 долларов. Дешевле всего:
- в Гостомеле – 29 300 долларов;
- Буче – 36 500 долларов;
- Деснянском районе столицы – 45 500 долларов;
- Вышгороде – 46 000 долларов;
- Ирпене – 49 500 долларов;
- Святошинском районе – 50 100 долларов;
- Броварах – 51 000 долларов;
- Петропавловской Борщаговке – 53 000 долларов;
- Вишневом – 53 500 долларов.
Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 155 000 долларов. Также высокие цены зафиксированы в :
- Шевченковском – 95 000 долларов;
- Голосеевском – 78 500 долларов;
- Подольском районах столицы – 78 000 долларов.
Дороже стало покупать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне стоимость такого жилья обойдется в 108 000 долларов, что на те же 8% выше, чем годом ранее.
Также выросли цены на 3-комнатные квартиры. Ныне они стоят 155 000 долларов, что на 3% выше, чем было в 2025 году.
Старые квартиры стоят дороже новых
В то же время, рассказала ранее обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, в Украине старые квартиры нередко стоят дороже новых. Но только, если оно:
- хорошо сохранилось;
- прошло реставрацию.
Также, отмечается, дорого можно продать жилье в классических "сталинках" Дело в том, отметила специалистка, что такие дома ценят за:
- простор;
- прочные конструкции;
- удобное расположение в районах, где уже есть транспорт, школы, магазины, парки и другая инфраструктура.
В целом же, отмечается, наибольшую ценность на рынке имеет жилье, которые сложно повторить в современном строительстве. В частности, квартиры в исторических домах в центральных районах крупных городов.
Впрочем, подчеркивается, квартиры не во не всех старых домах можно выгодно продать. Так, отмечается, в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции.
"Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти. А покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость", – констатируется в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.
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