Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в июле 2026 года

В Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 29 300 до 155 000 долларов. Дешевле всего:

в Гостомеле – 29 300 долларов;

Буче – 36 500 долларов;

Деснянском районе столицы – 45 500 долларов;

Вышгороде – 46 000 долларов;

Ирпене – 49 500 долларов;

Святошинском районе – 50 100 долларов;

Броварах – 51 000 долларов;

Петропавловской Борщаговке – 53 000 долларов;

Вишневом – 53 500 долларов.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 155 000 долларов. Также высокие цены зафиксированы в :

Шевченковском – 95 000 долларов;

Голосеевском – 78 500 долларов;

Подольском районах столицы – 78 000 долларов.

Дороже стало покупать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне стоимость такого жилья обойдется в 108 000 долларов, что на те же 8% выше, чем годом ранее.

Также выросли цены на 3-комнатные квартиры. Ныне они стоят 155 000 долларов, что на 3% выше, чем было в 2025 году.

Старые квартиры стоят дороже новых

В то же время, рассказала ранее обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, в Украине старые квартиры нередко стоят дороже новых. Но только, если оно:

хорошо сохранилось;

прошло реставрацию.

Также, отмечается, дорого можно продать жилье в классических "сталинках" Дело в том, отметила специалистка, что такие дома ценят за:

простор;

прочные конструкции;

удобное расположение в районах, где уже есть транспорт, школы, магазины, парки и другая инфраструктура.

В целом же, отмечается, наибольшую ценность на рынке имеет жилье, которые сложно повторить в современном строительстве. В частности, квартиры в исторических домах в центральных районах крупных городов.

Впрочем, подчеркивается, квартиры не во не всех старых домах можно выгодно продать. Так, отмечается, в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции.

"Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти. А покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

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