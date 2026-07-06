Россия атаковала Киевскую область: повреждены дома и предприятия, есть жертва, 10 людей пострадали

В ночь на 6 июля российские войска массированно атаковали Киевскую область . Последствия вражеских ударов зафиксированы минимум в трёх районах области: повреждены дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

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Погиб один человек, ещё 10 жителей региона получили ранения. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В результате вражеских ударов в Киевской области пострадали люди

О том, что массированная вражеская атака не обошлась без последствий для пристоличного региона, Калашник впервые написал в 03:03 ночи.

"К сожалению, у нас есть пострадавшие в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область. В Бучанском районе трое человек находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Об их состоянии сообщу дополнительно. Сейчас массированная комбинированная атака врага продолжается. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и своих близких", – писал тогда чиновник.

Уже к 04:37 число пострадавших возросло, стало известно также о жертве российских ударов.

"В результате очередной массированной российской атаки в Бучанском районе погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким. Еще 10 жителей области получили травмы. Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализированы в местную больницу. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – подчеркнул Калашник.

Последствия атаки РФ в районах области

Последствия ударов войск РФ зафиксированы в трех районах Киевской области – Бучанском, Вышгородском и Броварском.

"Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов. Россия в очередной раз целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. За каждую отнятую жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", – написал Калашник в 04:37.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.

В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших.

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