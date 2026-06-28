В Украине старые квартиры стоят дороже новых: какое жилье ценится особо высоко

В Украине старые квартиры нередко стоят дороже новых. По оценкам специалистов, наибольшую ценность на рынке имеет жилье, которые сложно повторить в современном строительстве. В частности, квартиры в исторических домах в центральных районах крупных городов.

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Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак. Впрочем, отметила она, получить большие деньги за такое жилье можно только, если оно:

хорошо сохранилось;

прошло реставрацию.

Также, отмечается, дорого можно продать жилье в классических "сталинках" Дело в том, отметила специалистка, что такие дома ценят за:

простор;

прочные конструкции;

удобное расположение в районах, где уже есть транспорт, школы, магазины, парки и другая инфраструктура.

Помимо этого, по ее словам, на высокую стоимость жилья могут влиять и другие факторы. В частности:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

"В Киеве, Львове и Одессе квартиры в ухоженных исторических домах часто стоят дороже, чем жилье комфорт-класса в современных жилых комплексах. В Киеве цена таких квартир может достигать 2 300 – 2 500 долларов за квадратный метр. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет около 1 750 долларов", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, квартиры не во не всех старых домах можно выгодно продать. Так, отмечается, в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции.

"Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти. А покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

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