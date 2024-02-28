Прежние цены больше не актуальны: в Киеве ощутимо изменили стоимость новых квартир

В Киеве подешевели новые квартиры. За год (с февраля 2023-го по февраль 2024-го) цены снизились более, чем на на 2 000 грн – со средних 45 025 грн/кв. м до 42 950 грн/кв. м.

Об этом сообщает M2bomber. В то же время, отмечается, за полгода снижение составило всего 1 375 грн. А за месяц столичная недвижимость вообще подорожала – хоть и практически незаметно, всего на 250 грн/кв. м.

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 24 000 грн. По такой цене формируется 8,3% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 21 600 грн – 7,2%. А кроме того, 19 200 грн – 6,7%.

В целом по районам цены колеблются от средних 33 200 грн до 85 850 грн за кв. м. Так, самые низкие зафиксированы в:

Деснянском – 33 200 грн;

Днепровском – 37 300 грн;

Соломенском – 37 400 грн;

Дарницком – 38 200 грн;

Святошинском – 38 650 грн.

Немного дороже в Подольском районе – в среднем 41 000 грн. А также:

Оболонском – 46 500 грн;

Голосеевском – 47 950 грн;

Шевченковском – 48 275 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь квадратные метры стоят в среднем 85 850 грн.

Цены перепишут

В то же время, в Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

Как рассказала OBOZ.UA юрист в сфере градостроительства Ольга Данчук, на подорожание повлияли и другие факторы. В частности:

настроения покупателей;

темпы возобновления строительства;

удаленность региона от зоны боевых действий.

"Весомым фактором роста цен является повышение стоимости строительных материалов, которые в среднем подорожали на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Беларуси. Теперь поставки осуществляются в основном из Европы, в том числе из-за прекращения деятельности многих украинских предприятий-производителей из-за оккупации", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

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