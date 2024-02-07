По старым ценам жилье больше не купить: как изменилась стоимость 1-комнатных в Украине

За последний месяц на вторичном рынке украинской недвижимости изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

Так, подорожало такое жилье больше всего, по данным аналитиков крупного профильного маркетплейса, в Житомирской области. Здесь цены выросли на 6,82.

Более, чем на 4% стоимость 1-комнатных квартир выросла еще в ряде областей. В частности:

Ивано-Франковской – на 5,5%;

Кировоградской – 4,85%;

Винницкой – 4,58%.

Наименьшее подорожание было зафиксировано в Киевской области – на 0,33%. Меньше, чем на 1% выросли цены также в:

Полтавской, Хмельницкой областях – на 0,42%;

Волынской – 0,97%.

Где цены снизились

В то же время, в ряде регионов цены на "подержанные" 1-комнатные квартиры снизились. Больше всего – в Херсонской области, на 1,99%. За ней идут:

Черновицкая – 1,53%;

Николаевская, Черниговская – 1,46%;

Днепропетровская – 1,3%;

Закарпатская, Харьковская – 1,27%;

Черкасская – 0,65%;

Львовская – 0,37%;

Запорожская – 0,11%;

Одесская – 0,02%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же стоимость 1-комнатных квартир в Украине колеблются от средних 23 143 до 91 219 долларов. Самые высокие цены установили в Киеве – в среднем 91 219 долларов. А также:

Львовской – 66 399 долларов;

Закарпатской – 52 724 долларов;

Винницкой областях – 51 758 долларов.

Дешевле всего такое жилье стоит в Николаевской области – средние 23 143 долларов. А кроме того:

Херсонской 23 314 долларов;

Запорожской областях 23 565 долларов.

Что будет с ценами на новое жилье

В целом же, по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, в 2024 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти. В частности, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра в них может подорожать на 15%.

"Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне, во Львове этот показатель может быть похожим, погрешность в пределах 3-5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска", – прогнозирует Берещак.

Причиной же подорожания она называет увеличение себестоимости строительства. Так:

в 2023 году средневзвешенный рост себестоимости строительства составил 40%;

в 2024-м течение этот показатель тоже может быть высоким.

Как сообщал OBOZ.UA, изменилась по всей Украине и стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, тоже неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%. А в Волынской области было зафиксировано самое большое удешевление – на 17,99%.

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