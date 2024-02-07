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По старым ценам жилье больше не купить: как изменилась стоимость 1-комнатных в Украине

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
По старым ценам жилье больше не купить

За последний месяц на вторичном рынке украинской недвижимости изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

Так, подорожало такое жилье больше всего, по данным аналитиков крупного профильного маркетплейса, в Житомирской области. Здесь цены выросли на 6,82.

Более, чем на 4% стоимость 1-комнатных квартир выросла еще в ряде областей. В частности:

  • Ивано-Франковской – на 5,5%;
  • Кировоградской – 4,85%;
  • Винницкой – 4,58%.

Наименьшее подорожание было зафиксировано в Киевской области – на 0,33%. Меньше, чем на 1% выросли цены также в:

  • Полтавской, Хмельницкой областях – на 0,42%;
  • Волынской – 0,97%.
В Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Где цены снизились

В то же время, в ряде регионов цены на "подержанные" 1-комнатные квартиры снизились. Больше всего – в Херсонской области, на 1,99%. За ней идут:

  • Черновицкая – 1,53%;
  • Николаевская, Черниговская – 1,46%;
  • Днепропетровская – 1,3%;
  • Закарпатская, Харьковская – 1,27%;
  • Черкасская – 0,65%;
  • Львовская – 0,37%;
  • Запорожская – 0,11%;
  • Одесская – 0,02%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же стоимость 1-комнатных квартир в Украине колеблются от средних 23 143 до 91 219 долларов. Самые высокие цены установили в Киеве – в среднем 91 219 долларов. А также:

  • Львовской – 66 399 долларов;
  • Закарпатской – 52 724 долларов;
  • Винницкой областях – 51 758 долларов.

Дешевле всего такое жилье стоит в Николаевской области – средние 23 143 долларов. А кроме того:

  • Херсонской 23 314 долларов;
  • Запорожской областях 23 565 долларов.

Что будет с ценами на новое жилье

В целом же, по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, в 2024 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти. В частности, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра в них может подорожать на 15%.

"Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне, во Львове этот показатель может быть похожим, погрешность в пределах 3-5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска", – прогнозирует Берещак.

Причиной же подорожания она называет увеличение себестоимости строительства. Так:

  • в 2023 году средневзвешенный рост себестоимости строительства составил 40%;
  • в 2024-м течение этот показатель тоже может быть высоким.

Как сообщал OBOZ.UA, изменилась по всей Украине и стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, тоже неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%. А в Волынской области было зафиксировано самое большое удешевление – на 17,99%.

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