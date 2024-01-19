Прежние цены больше неактуальны: как украинские АЗС изменили стоимость популярного топлива

В Украине подешевело дизтопливо. Так, 19 января АЗС его продают в среднем по 51,14 грн/л, что на 2 коп./л ниже, чем днем ранее. С начала зимы же удешевление составило сразу 3,14 грн/л – 1 декабря 2023 года на заправках дизель продавали в среднем по 54,28 грн/л.

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В целом же в крупных сетях, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 47-55,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет почти 9 грн/л.

Где дешевле всего

Самые низкие цены, по данным аналитиков, выставили в сети Фактор – 47 грн/л. А кроме того:

RLS – 47,3 грн/л;

Motto – 47,98 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,01 грн/л.

На каких АЗС цены самые высокие

Самые высокие цены – на заправках SOCAR и Параллель, 55,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,49 грн/л;

Neftek – 52,99 грн/л.

Какие цены по областям

По областям же дизель продают по 50,09-54,26 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" превышает 4,1 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Закарпатской области – 50,09 грн/л. А также:

Николаевской – 50,29 грн/л;

Днепропетровской – 50,34 грн/л;

Одесской – 50,5 грн/л;

Хмельницкой – 50.51 грн/л.

Дороже всего дизель "разливают" на заправках Донцкой области – 54,26 грн/л. А кроме того:

Черниговской – 51,76 грн/л;

Сумской – 51,54 грн/л.

Цены будут еще ниже

В то же время, нынешнее снижение стоимости дизеля, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, до конца зимы цены могут опустится гораздо ниже.

"Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз (для дизеля. – Ред.) до конца зимы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, подешевел в Украине и автогаз. Так, 18 января АЗС продавали его в среднем по 28,08 грн/л, что сразу на 17 коп./л дешевле, чем было днем ранее.

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