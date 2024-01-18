По старым ценам автогаз больше не купить: как на АЗС переписали стоимость топлива

За последние сутки в Украине ощутимо подешевел автогаз. Так, 18 января АЗС продают его в среднем по 28,08 грн/л, что сразу на 17 коп./л дешевле, чем было днем ранее.

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За последнюю же неделю (с 11 января) топливо подешевело на 60 коп./л. А с начала месяца – сразу на 1,65 грн/л: 2 января его средняя цена составляла 29,73 грн/л.

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 26,45-29,49 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости горючего превышает 3 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили в сети Авантаж 7 – 26,45 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 26,5 грн/л;

Motto – 26,98 грн/л;

Luxwen, Олас – 26,99 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит на АЗС Паралель – 29,99 грн/л (хотя за 2 дня и подешевел сразу на 3 грн/л – 16 января его цена здесь составляла 32,99 грн/л). А также:

Route 20 – 29,95 грн/л;

Рур груп – 29,5 грн/л;

SOCAR – 29,49 грн/л.

По регионам же автогаз продают по 27,39-30,31 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" составляет почти 3 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит в Винницкой области – в среднем 27,39 грн/л. А также в:

Хмельницкой – 27,64 грн/л;

Тернопольской – 27,68 грн/л;

Закарпатской – 27,69 грн/л;

Киевской – 27,73 грн/л;

Житомирской – 27,76 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 30,31 грн/л. Кроме того, в:

Сумской – 28,55 грн/л;

Николаевской – 28,3 грн/л.

Будет еще дешевле

В то же время, нынешнее снижение стоимости автогаза, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Впрочем, отмечает он, также существует вероятность того, что цены пойдут вверх. Ведь в декабре – после возникших в предыдущий месяц перебоев – трейдеры:

значительно нарастили импорт газа;

брали его буквально по любой цене.

"Оно только доехало, причем доехало все и сразу, а потому на январь мало кто подал заявки – и импорт упал вдвое. Но может и проскочим, и повышения не будет. Ведь на заправках цены еще не успели опуститься до текущих (оптовых) показателей", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине значительно подешевел бензини А-95. Так, 17 января АЗС продавали его в среднем по 51,14 грн/л, что на 28 коп./л дешевле, чем в начале года – 2 января он стоил в среднем 51,42 грн. А вот с начала зимы удешевление оказалось более весомым – 3,19 грн/л (1 декабря 2023 года А-95-й стоил в среднем 54,33 грн/л).

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