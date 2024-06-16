Прежние цены больше не действуют: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья практически по всей Украине. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего цена найма выросла в Херсонской области – сразу на 76%, до средних 6 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 23%, до средних 10 582 грн.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,1-23%. Кроме Закарпатской, цены снизились в:

Черкасской – 13%;

Николаевской – 11%;

Запорожской – 10%;

Одесской областях – 0,1%.

Рост цен же составил от 0,3% до 76%. В частности, помимо Херсонской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Полтавской – 37%;

Кировоградской – 23%;

Сумской областях – 22%.

Киев же стал единственным, где не произошло изменений. В мае цены на аренду 1-комнатных квартир здесь остались на мартовской уровне.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 5 257 до 17 853 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем, 5 257 грн. Среди лидеров также:

Николаевская – 5 504 грн;

Херсонская – 6 000 грн;

Харьковская области – 6 143 грн.

Где цены самые высокие

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 17 853 грн. А кроме того:

Полтавской – 15 089 грн;

Днепропетровской – 14 944 грн;

Львовской – 14 630 грн;

Волынской областях – 13 364 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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