Спрос на квартиры вырос почти в 2 раза: где украинцы покупают новое жилье

Несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от "довоенного" уровня.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала директор по продажам Строительной компании GAZDA Марианна Бигунец. Она отметила, что новое жилье украинцы предпочитают покупать в:

Ужгороде;

Черновцах;

Львове;

Ивано-Франковске;

Житомире;

Днипре;

Виннице;

Киеве.

При этом она подчеркнула: имеющийся спрос почти полностью совпадает с реальным предложением. То есть с количеством предлагаемого жилья на продажу в объектах, возведение которых с февраля 2022 года не прекращалось или возобновилось и продолжается без пауз.

"С начала 2024 года можно заключить, что на "первичке" продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, работающих давно на рынке и имеющих хорошую репутацию", – рассказала Бигунец.

В целом же, отметила она, подавляющее большинство покупателей интересуются жильем уже готовым к заселению – т.е., с ремонтом. Либо же находящегося на завершающих стадиях строительства.

Причиной же этого, по ее словам, является то, что украинцы стали более осмотрительными. А потому не намерены покупать, даже за дешево, жилье в замороженных объектах:

"сроки строительства которых, мягко говоря, "размыты";

судьба девелоперов которых находится под большим вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 6%, до средних 27 090 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!