Предпосылок для удешевления нет: украинцев предупредили о росте цены на ключевые продукты

В Украине на протяжении 2024 года, вероятно, будут расти цены на некоторые продукты питания. В частности, речь идет о хлебе и хлебобулочных изделиях, кисломолочных и молочных продуктах, а также мясных продуктах.

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Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона. По его словам, в текущем году предпосылок для снижения стоимости озвученных продуктов нет.

В свою очередь стоимость яиц будет зависеть от ситуации с логистикой на границе Украины и Польши. Они могут даже снизиться в цене. То есть если отечественные производители не смогут продавать яйца за границу, то стоимость пойдет вниз.

В целом, цены на украинские продукты будут оставаться на достаточно стабильном уровне, подчеркнул специалист. А вот стоимость импорта будет привязана к двум главным факторам – устойчивости украинской гривны и ситуации на границах Украины, где продолжается блокада грузовых пунктов пропуска.

Как изменились цены на продукты в 2023 году?

По итогам 2023 года в Украине больше подорожали картофель (+64,5%), яблоки (+35,4%) и говядина (+19,9%). При этом снизилась стоимость гречихи (-59,2%), лука (-50,7%) и моркови (-48,9%).

По данным Госстата, кроме мяса и фруктов подорожал еще ряд продуктов. В частности :

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыба и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%.

В то же время на ряд продуктов цены снизились. В частности, кроме подсолнечного масла значительно подешевели яйца – на 9,5%.

На сахар цены снизились на 5,8%. А кроме того:

на хлебопродукты – на 2,8%;

– на 2,8%; на макаронные изделия – 0,3%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2024-м в результате планового повышения акцизов цены на сигареты увеличатся примерно на 12 грн за пачку. В результате пачка сигарет премиум-класса будет стоить 108 грн.

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