Гречка подешевела на 60%, картофель вырос в цене почти на 70%: стоимость каких продуктов больше всего изменилась в 2023-м
По итогам 2023 года в Украине больше всего подорожали картофель (+64,5%), яблоки (+35,4%) и говядина (+19,9%). При этом уменьшилась стоимость гречки (-59,2%), лука (-50,7%) и моркови (-48,9%).
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Как рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, падение цен на гречку более чем в 2 раза объясняется существенным увеличением ее предложения.
По данным института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор на 40%. "Впрочем, что хорошо для потребителя не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным. Вероятно, как это часто бывает, в этом году мы увидим обратную тенденцию по ценам на гречку из-за уменьшения площади ее посевов", – прогнозирует нардеп.
В свою очередь на стоимость картофеля повлияло много факторов. В частности, речь идет о сокращении предложения, низком качестве посадочного материала и урожая, недостаточности мощностей для хранения. При этом в 2024-м подорожание картофеля может продолжиться.
"Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на него сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", – добавил Гетманцев.
Какие услуги больше всего подорожали в 2023 году?
- Картофель (+64,5%).
- Яблоки (+35,4%).
- Услуги детских садов (+28,1%).
- Детские молочные смеси (+24,9%).
- Личное страхование транспорта (+20,6%).
- Жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%).
- Антибиотики отечественные (+20,6%).
- Говядина (+19,9%).
- Стоматологические услуги (19%).
- Филе куриное (+17,7%).
Какие услуги больше всего подешевели в 2023 году?
- Гречка (-59,2%).
- Лук (-50,7%).
- Морковь (-48,9%).
- Подсолнечное масло (-15,2%).
- Рис (-13,9%).
- Капуста (-13,6%).
- Ячная крупа (-10,1%).
- Десяток яиц (-9,4%).
- Пшеничная крупа (-9,2%).
- Макароны (-6,5%).
Как сообщал OBOZ.UА, в Украине подорожала еда. В целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – цены выросли на 3,7%. При этом мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты – на 2,2%. В то же время, на ряд позиций цены снизились – больше всего на масло, которое подешевело на 14,9%.
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