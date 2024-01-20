В Украине кардинально пересчитают цены на сигареты: сколько теперь будет стоит пачка

В Украине в 2024-м в результате планового повышения акцизов цены на сигареты увеличатся примерно на 12 грн за пачку. В результате пачка сигарет премиум-класса будет стоить 108 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% (директива ЕС 2011/64/EU). Таким образом, в 2025-м акциз должен был достичь уровня минимального в ЕС – 90 евро за тысячу штук (но не достигнет из-за инфляции), или около 1,8 евро за пачку. В соседних европейских странах акциз уже давно превысил эту отметку.

Как подорожают сигареты:

украинские сигареты – с 75,2 до 87 грн за пачку;

медиум-класса – с 81,4 до 93,5 грн;

премиум-класса – с 96,17 до 108 грн.

К примеру, в украинских супермаркетах сигареты Camel Blue продают за 105 грн. А в соседней Польше за ту же пачку придется заплатить уже 178,5 грн. Такая ситуация приводит к постоянной контрабанде. Жители населенных пунктов возле границы регулярно ездят в соседнюю Польшу с сигаретами, которые сразу после пересечения границы дорожают примерно на 70%.

В 2023 году за тысячу сигарет украинцы платили акциз в размере 2 097,12 грн (41,9 грн за пачку), а в 2024-м придется платить уже 2 516,54 грн (50,33 грн за пачку). То есть только за счет акциза пачка сигарет подорожает на 8,43 грн. Но с учетом доли акциза в общей стоимости подорожание составит по меньшей мере около 12 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно выросли цены на молочное сырье, которое является самой важной составляющей стоимости молочных продуктов. Рост оставил 30%. Следовательно, в скором времени могут заметно вырасти цены и на сами молокопродукты.

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