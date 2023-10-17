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Предложений на рынке стало больше: в каких областях легче всего найти работу и кого ищут работодатели

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
1,6 т.
Каких специалистов ищут работодатели в Украине

В некоторых областях Украины стало больше предложений по работе. В лидеры по темпам роста выбилась Черновицкая область (+6% по сравнению с августом – 1 905 вакансий), Ровенская (+5%, 2 275), Кировоградская (+4%, 1 237), Полтавская (+4%, 2 741) ) и Киевская (+4%, 34 574).

Об этом свидетельствуют данные известного кадрового портала. Как отмечается, категории, в которых предлагают больше вакансий, наращивают количество предложений.

В прошлом месяце удалось пересечь отметку в 20 тыс. вакансий категории "Сфера обслуживания" (+4%, 20 172 вакансий). Также среди лидеров категории:

  • "Рабочие специальности, производство", (+4% по сравнению с августом, 19685 вакансий);
  • "Продажа, закупка" (+2%, 13 768);
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  • "Розничная торговля" (+3%, 12 836);
  • "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300);
  • "Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944).

Рейтинг замыкает "Медицина, фармацевтика" – 6672 вакансий.

Динамика предложений по работе в Украине с января

Ранее OBOZ.UA писал: в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

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