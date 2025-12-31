Правила для ФЛП могут изменить: украинцам пообещали пересмотреть законопроект

В Украине законопроект о введении НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП (физическое лицо-предприниматель) с доходом более 1 млн грн доработают после консультаций с бизнесом. Запланированные налоговые изменения не вступят в силу раньше 2027 года и могут содержать переходный период и исключения.

Видео дня

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев в интервью СМИ. Документ, подготовленный Министерством финансов, уже вызвал оживленную реакцию бизнес-среды, поэтому правительство признало необходимость его доработки с учетом позиции предпринимателей.

По словам Соболева, инициатива по НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн гривен создает ощутимое напряжение среди малого и среднего бизнеса. Именно поэтому Минэкономики совместно с Минфином сейчас проводят консультации с представителями бизнеса, экспертами и аналитическими центрами.

Соболев пояснил, что государство оказалось между двумя задачами: с одной стороны – необходимостью выполнять обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), с другой – сохранением благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Сейчас обнародованный документ имеет статус базовой рабочей версии и не является окончательным.

Министр подчеркнул, что все изменения в налоговое законодательство в отношении ФЛП не вступят в силу ранее 2027 года. Это дает время для доработки механизмов, определения четкого порога доходов, возможного переходного периода и исключений, чтобы избежать чрезмерной бюрократии для предпринимателей.

Согласно проекту Минфина, с 1 января 2027 года плательщиками НДС должны стать плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы), если их объем операций по продаже товаров или услуг за последние 12 месяцев превысил 1 млн гривен без учета НДС. Речь идет также об онлайн-продажах через интернет-платформы и приложения.

По оценкам на основе данных за 2024 год, эта норма может коснуться около 660 тысяч ФЛП, преимущественно второй и третьей групп. Именно этот масштаб и стал одной из причин беспокойства бизнеса.

В Минэкономики подчеркивают, что главная идея законопроекта – не увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес, а борьба со схемами оптимизации, когда крупный бизнес искусственно "дробится" на десятки Ф ЛП для минимизации налогов.

Дальнейшие решения по реформе налогообложения ФЛП после войны правительство обещает принимать только после согласования с бизнес-сообществом. Окончательная редакция законопроекта может существенно отличаться от нынешней версии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января, то есть всего через три дня, в Украине изменят правила налогообложения электромобилей и начнут облагать их налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате стоимость электрокаров может взлететь на 20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!