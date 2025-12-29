Автомобилистов Украины ждет новый налог: за что придется платить с 1 января

С 1 января, то есть всего через три дня, в Украине изменят правила налогообложения электромобилей и начнут облагать их налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате стоимость электрокаров может взлететь на 20%.

Следует отметить, что налоговые послабления для ввоза электрокаров ввели еще в 2018 году. Эта норма будет отменена в начале 2026 года, причем независимо:

был ли такой автомобиль завезен на территорию Украины без уплаты НДС ;

; отдаты оформления права собственности на него.

Налоговая норма будет распространяться на новые и подержанные электрокары (легковые, грузовые, полуприцепы и тягачи).

Почему отменяют льготу

Благодаря отсутствию налоговой нагрузки украинский рынок электромобилей в Украине демонстрировал аномальный рост. Поскольку в условиях дефицита бюджета государство ищет пути наполнения казны, возврат НДС был логичным, но болезненным для украинских потребителей шагом.

Поэтому некоторые эксперты прогнозируют, что в последние дни 2025 года спрос на электромобили достигнет своего максимума. Поэтому, чтобы успеть переоформить такое авто,используйте Дію: процедура перерегистрации или купли-продажи авто через приложение занимает считанные минуты и позволяет избежать очередей в сервисных центрах МВД.

Расчет стоимости растаможки

Даже после отмены льготы таможенная ставка и налоговый сбор останутся на уровне 0%, поскольку они являются постоянно действующими нормами и закреплены законом, то есть не имеют срока действия. Также остается в силе прописанная в Налоговом кодексе Украины акцизная норма — 1 евро за каждый кВт*ч емкости батареи.

Так что с 1 января электромобили перестанут быть "почти бесплатными" в растаможке, но останутся конкурентными на фоне бензиновых конкурентов. Поэтому стоимость растаможки электромобиля, который стоит, например, 20 тыс. евро и имеет батарею емкостью 60 кВт*ч, будет состоять из:

акциза – 60 евро (за каждый кВт*ч);

– 60 евро (за каждый кВт*ч); НДС: 20% от 20 060 евро (сумма стоимости и акциза) – примерно 4 012 евро.

Таким образом такое авто можно будет растаможить за 4072 евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы еще в ноябре начали покупать гораздо больше электромобилей за рубежом, в результате чего бензиновые авто впервые уступили первенство на рынке. Рост произошел в том числе за счет гибридов, которые в ноябре существенно потеряли свою популярность.

