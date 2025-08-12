Правила автогражданки при продаже авто: украинцам указали на важные нюансы

В Украине, если после продажи автомобиля действует полис автогражданки, он автоматически переходит новому владельцу, и продавец уже не сможет вернуть неиспользованные средства. Если же это льготная страховка, пользоваться ею можно только при строгих условиях, иначе страховщик может потребовать возмещения.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Покупка или продажа автомобиля – это не только перерегистрация техпаспорта, но и правильное оформление страховых документов .

Один из ключевых моментов, который часто упускают из виду, – это действующий договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, более известный как автогражданка. Закон четко определяет, что если у владельца автомобиля есть действующий полис, он не теряет силу после продажи, а все права и обязанности автоматически переходят к новому владельцу. Однако на практике существуют нюансы, которые могут стать неприятной неожиданностью для обеих сторон сделки.

Для продавца главный риск заключается в том, что после продажи автомобиля он уже не сможет расторгнуть договор и вернуть неиспользованную часть страховой премии, это право переходит к покупателю вместе с автомобилем. Поэтому перед оформлением сделки стоит откровенно обсудить вопрос страховки. Если покупатель не заинтересован оставлять старый полис, его нужно успеть расторгнуть до момента продажи, чтобы вернуть часть средств. Если же наоборот, покупатель готов продолжать пользоваться страховкой, стоит договориться о компенсации за тот срок действия полиса, который вы уже оплатили, но не использовали.

Покупатель, в свою очередь, должен помнить о нескольких важных шагах. Прежде всего необходимо проверить, действителен ли полис, и внимательно ознакомиться с его условиями – иногда они содержат ограничения по возрасту водителя, опыту вождения или льготному статусу страхователя. Если полис подходит, им можно пользоваться до завершения срока действия, но в течение 15 дней с момента приобретения авто обязательно следует уведомить страховую компанию о смене владельца. Менять в полисе имя страхователя или номер авто закон не требует. Если же условия действующего договора не соответствуют вашим потребностям или несут риски, лучший вариант — заключить новый договор на себя.

Отдельное внимание стоит уделить полисам со скидкой 50%, которые предоставляются льготникам. Если продавец передал авто с такой страховкой, он не сможет оформить новый льготный полис на другой автомобиль, пока старый договор формально действует. Покупателю следует убедиться, что он имеет право пользоваться льготным полисом, ведь в противном случае страховая компания может выдвинуть регрессное требование – то есть после выплаты компенсации пострадавшему требовать возмещения убытков уже с водителя, который нарушил условия договора. Чтобы избежать проблем, иногда выгоднее сразу оформить обычную автогражданку.

Если после покупки выяснится, что страховой договор неожиданно прекратил действие, нужно сразу обратиться к страховщику и требовать восстановления прав. По закону, одностороннее прекращение действия полиса из-за смены владельца является неправомерным.

