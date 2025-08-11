Льготы на этот импорт могут отменить: украинцы бросились покупать специфический тип авто

Украинцы массово бросились покупать электромобили, ведь с 2026 года планируют отменить льготы на их импорт, и к стоимости авто добавится минимум 30% налогов. Активнее всего берут как новые модели BYD Song Plus EV, Honda eNS1 и Volkswagen ID.UNYX, так и подержанные Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf, пока цены остаются на нынешнем уровне.

Об этом сообщает "Укравтопром". Июль 2025 года стал рекордным месяцем для продаж автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV) – автопарк страны пополнили более 7 тыс. таких машин.

Это на 16,7% больше, чем в июне, и на 47% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года. Основную часть продаж, 6849 единиц, составили легковые авто. При этом 1587 из них были абсолютно новыми (рост на 62% в годовом измерении), а 5262 – подержанными (+42% г/г).

В сегменте коммерческого транспорта зарегистрировано 176 электромобилей, из которых новыми были только 20 машин. Среди новых электрокаров самыми популярными стали:

BYD Song Plus EV – 384 ед.;

– 384 ед.; Honda eNS1 – 206 ед.;

– 206 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.;

– 131 ед.; Zeekr 7X – 104 ед.;

– 104 ед.; Audi Q4 e-tron – 89 ед.

На рынке подержанных электромобилей первенство удерживают модели Tesla. В частности:

Tesla Model Y – 733 ед.;

– 733 ед.; Tesla Model 3 – 567 ед.;

– 567 ед.; Nissan Leaf – 522 ед.;

– 522 ед.; KIA Niro EV – 265 ед.;

– 265 ед.; Hyundai Kona Electric – 226 ед.

В Украине до конца 2025 года действуют особые условия импорта электромобилей. Сейчас они полностью освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости) и НДС (20%). Единственный налог, который приходится платить, – акцизный сбор в размере €1 за каждый киловатт емкости батареи.

Эти налоговые льготы были впервые введены в 2017 году, несколько раз продлевались, и нынешний срок их действия истекает 31 декабря 2025 года. В начале июня 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13351, предусматривающий продление действия льгот еще на год – до 1 января 2027 года.

Однако, по словам председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, поддержки таких инициатив со стороны Комитета не будет. Это означает, что с 2026 года покупатели электрокаров могут потерять нынешние налоговые преференции. В таком случае к стоимости авто добавится минимум 30% налогов, что неизбежно снизит объемы импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле 2025 года украинский авторынок пополнился более 22 тысячами подержанных авто, что на 8,1% больше чем в июне, и на 9,2% больше, чем в июле 2024 года. Среди лидеров импорта – Volkswagen Golf (от $8000 до $22 500) и Tesla Model Y (от $9999 до $62 500 в зависимости от состояния и пробега).

