Практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Почти во всех крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем в подавляющем большинстве в сторону роста. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 36%, до средних 47 900 долларов.

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 5-36%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Одессу, где цены выросли на 25%;

Ривне – 22%;

Черновцы – 17%;

Ужгород, Хмельницкий – 13%;

Харьков, Ивано-Франковск – 12%;

Киев, Львов, Винницу, Полтаву – на 11%.

Снизили же цены лишь в Запорожье – на 14%.

И только в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:

Николаев;

Кропивницкий.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 000 до 72 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 500 долларов.

Харьков – 23 000 долларов.

Сумы – 23 300 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем 72 000 долларов, а кроме того:

В Киеве – 69 500 долларов.

В Ужгороде – 68 000 долларов.

Черновцах – 58 500 долларов.

Ривне – 57 100 долларов;

Луцке – 52 800 долларов.

Виннице – 50 000 долларов.

Украинцев собираются штрафовать за сдачу квартир в аренду

В то же время, в Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. Заявленная же цель такого потенциального обновления функционирование рынка аренды – выведение недобросовестных арендодателей из тени.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

Впрочем, подчеркнула она, первым шагом "реформы" рынка аренды жилья станет уменьшение налогов для арендолателей. В частности, отметила нардеп, предлагается снижение ставки с 23% до около 7%.

Она убеждает: именно большие налоги являются главной причиной того, что арендодатели уходят в "тень". Ведь, подчеркивается, в 2024 году только 900 физических лиц по всей Украине официально задекларировали такие доходы.

