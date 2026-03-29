Азербайджан требует от России разъяснений в связи с упоминанием экс-президента страны Гейдара Алиева в "неприемлемом" контексте со стороны пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Последняя, отвечая во время брифинга на вопрос о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно возможного вербования в своё время представителей армянского духовенства со стороны КГБ СССР, упомянула Гейдара Алиева. МИД Азербайджана расценило её слова как проявление неуважения к общенациональному лидеру страны, его наследию и всему азербайджанскому народу. Официальный Баку назвал слова М. Захаровой безосновательными и противоречащими дипломатическим стандартам и ответственности. В Баку подчеркнули, что подобные заявления усиливают напряжённость и подрывают доверие между Россией и Азербайджаном.

Азербайджан, резко отреагировав на оскорбительное упоминание экс-президента Гейдара Алиева со стороны Марии Захаровой, в очередной раз продемонстрировал, что не боится жёстко отвечать России на дипломатическом уровне и публично критиковать российские органы власти и отдельных чиновников. Гейдар Алиев является общенациональным лидером Азербайджана. Любые публичные уничижительные комментарии о нём почти гарантированно вызывают резкую реакцию Баку, а когда подобные заявления делает Мария Захарова от имени МИД РФ, это воспринимается уже не как частное мнение, а как позиция государства. На Кавказе наблюдается изменение баланса сил. В частности, после возвращения Азербайджаном временно оккупированного Карабаха Баку демонстрирует всё более уверенную и принципиальную позицию в отношениях с Москвой, что является признаком ослабления геополитического веса России в этом регионе.

В это же время Казахстан ввёл запрет на импорт животных и продукции животноводства из РФ. Власти Республики Казахстан с целью поддержки местных производителей ввели запрет на ввоз и транзит говядины, свинины и мясной продукции из РФ. Запрет касается 15 российских регионов, включая приграничные. На официальном уровне решение объяснили необходимостью защитить территорию Казахстана от занесения опасных инфекций на фоне ухудшения эпизоотической обстановки в соседнем государстве, тогда как на самом деле Астана защищает местных производителей на своём внутреннем рынке. Так, за 2025 год Казахстан сократил импорт мяса на 30%. С 21 марта 2026 года сельскохозяйственные животные, продукция животноводства, сырьё, корма и кормовые добавки из России больше не могут попасть на территорию якобы "дружественного" для россиян Казахстана, поскольку Астана защищает своих производителей. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал текущую ситуацию со вспышками пастереллёза и более чем 50 активными очагами бешенства в РФ полностью контролируемой, но в Астане ему явно не верят, поскольку в приграничных районах Казахстана усилили ветеринарный надзор и ввели обязательную дезинфекцию транспорта и тщательный осмотр всех категорий грузов, пересекающих границу.

Казахстан поэтапно вводит ограничения на ввоз и транзит из России живых животных, мясной продукции, молока и кормов без термической обработки из-за сложной эпизоотической ситуации в ряде регионов РФ. В феврале этого года запрет затронул скот и продукцию из Алтая, Северо-Кавказского округа, Калмыкии, Бурятии, Чувашии, Астраханской и Новосибирской областей на фоне вспышки пастереллёза, где продолжается массовый убой скота. В марте этот запрет распространился на другие субъекты Российской Федерации.

Астана стремится снизить зависимость от России в сфере сельского хозяйства. Она уже нашла альтернативы: семена получает из Европы и Китая, агротехника приходит не из РФ, а из других стран, появились новые поставщики минеральных удобрений. Также Казахстан расширяет географию экспорта своей аграрной продукции, большая часть которой теперь направляется в Центральную Азию, Китай и на Ближний Восток.

Казахстан также ввёл временный запрет на ввоз из России основных зерновых культур и кормов для животных. Ограничения касаются, в частности, пшеницы, ячменя, ржи, овса, кукурузы и ряда кормовых смесей. Запрет на ввоз перечисленной продукции из России может существенно скорректировать потоки российских зерновых на казахстанский рынок в ближайшие месяцы. Избыток более дешёвого российского зерна давно негативно влиял на цены в Казахстане, и поэтому Астана воспользовалась ситуацией, чтобы запретить ввоз животных, кормов и зерна из РФ для защиты внутреннего рынка и поддержки собственных фермеров. Казахстан подчёркивает, что запрет является временным и обязательно будет пересмотрен. Но не стоит сомневаться, что Астана использует сложную эпизоотическую ситуацию в некоторых российских регионах, чтобы продлить запрет на максимально возможный срок. В дальнейшем это может существенно повлиять на конкуренцию между Казахстаном и РФ на международном зерновом рынке.

А в это время Великобритания усиливает присутствие в Казахстане и других странах Центральной Азии. Начинают сказываться результаты первой в истории встречи в Ашхабаде в формате "С5+1" министров иностранных дел Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Великобритании. Во время указанной встречи в столице Туркменистана глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер, среди прочего, предложила государствам региона воспользоваться возможностями Туманного Альбиона в сферах финансов, технологий, регуляторных стандартов, а также образования. В результате дипломаты Великобритании в Центральной Азии работают над продвижением британских экономических проектов, а также подготовкой учителей и разработкой учебных программ. Уже состоялась целая серия тренингов для учителей из Туркменистана.

Великобритания через бизнес-форумы и образовательные программы, стипендии, соглашения между высшими учебными заведениями и проекты Британского совета сегодня формирует в Туркменистане образовательную систему, соответствующую британским стандартам и интересам. Официальный Лондон через систему образования постепенно готовит в Туркменистане и других странах Центральной Азии профессиональный кадровый резерв, что в перспективе позволит Великобритании существенно влиять на политику государств региона и постепенно вытеснять из него Россию.