Снова напоминаю и подчёркиваю: Трамп заменил тупое примитивное "все должны ЗАВИСЕТЬ от Америки" прагматичным и стимулирующим "все должны быть ПОЛЕЗНЫМИ Америке" -

то есть не требуя бессмысленных неоправданных потерь, но честно задавая вместо этого чёткий и конкретный, понятный и ясный вектор общественного развития - гуманного и прогрессивного, как грамотный капитализм по сравнению с рабовладельческим древним миром.

Именно в этом и заключается самый смысл трампизма - смысл, связанный не столько с конкретной личностью, сколько с новой общественной логикой.

К примеру, НАТО этой новой логике уже не соответствует: было бы, как раньше, "ЗАВИСЕТЬ" - соответствовало бы, но поскольку "быть ПОЛЕЗНЫМИ" - нет, не соответствует вовсе!

Историко-географической причиной такого нового мировоззрения стала, в частности, хитровыхитренность жадной Европы (с её социальностью превыше всего), которая вместо того, чтобы быть Америке ПОЛЕЗНОЙ, вынуждала, наоборот, Америку быть полезной для неё, сама же при этом соглашалась быть от неё ЗАВИСИМОЙ, что совершенно другое.

Более того: поведенная-зацикленная на откровенно ханжеской (а потому неискренней и лживой) "красивой" (а ещё более - вредной) идее DEI, она, Европа, передала свою задуренность/очумелость/ошалелость американским демократам, с радостью эту заразу подхватившим.

Вылечить же Соединённые Штаты от такой достаточно подлой и вопреки эволюции дикарской болезни (в симпатичной "упаковке") мог лишь трампизм - как соответствующее явление-реакция независимо от фамилии.

Ну а заодно - лечится и мир: Цивилизация с опозданием обновляется, причём весьма глобально и необратимо.