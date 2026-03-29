Актриса Екатерина Тышкевич внезапно попала в больницу и показалась под капельницей: что стало причиной

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая годами борется с хронической головной болью, оказалась в больнице после сильного истощения. Она объяснила, что перед госпитализацией пережила стресс и напряженный график.

Актриса опубликовала в InstaStories видео из стационара, где показалась под капельницей. Она рассказала, что после возвращения из Европы сразу приступила к работе, несмотря на то, что чувствовала потребность в отдыхе.

Тышкевич отметила, что интуитивно понимала необходимость сделать паузу и провести несколько дней в покое. Впрочем, решила продолжить активную деятельность – в частности, репетиции и съемки.

После этого состояние артистки ухудшилось, и она попала в больницу. Сейчас Тышкевич находится на стационарном лечении уже несколько дней и проходит восстановление.

"Я интуитивно чувствовала, что моему телу нужно просто три дня полежать, потому что я была сильно истощена. Это был сильный стресс и для психики, и для тела. Но я решила, что все могу: побежала скакать, репетировать, снимать интеграции и так далее. И потом загремела в больницу и уже на стационаре здесь третий день. Я не хочу комментировать, что произошло. Надеюсь, что самое страшное уже позади, и я в режиме восстановления", – сообщила актриса.

На другом опубликованном фото Тышкевич показалась с больничной койки – на ее руке был виден катетер. Также она обратилась к подписчикам с призывом внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать сигналы организма.

"Слушайте свое тело и не насилуйте его, потому что потом такая никому не нужная *б*нистика происходит", – добавила Тышкевич.

Ранее Екатерина Тышкевич рассказывала OBOZ.UA позитивные новости о своем здоровье. Она также вспомнила страшное время, когда попала в реанимацию одной из клиник, рассказала, к каким шокирующим нетрадиционным методам медицины прибегала, борясь с болезнью, а еще приоткрыла завесу в личную жизнь – раскрыла секрет, на чем крепко держится ее брак с мужем.

