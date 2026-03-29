'Брать в сборную Украины не стоит'. Эксперт оценил замену Реброву

В украинском футболе обсуждают будущее главного тренера национальной команды после вылета из отбора на чемпионат мира-2026. Главный тренер "Шахтаря" U-19 Алексей Белик считает неправильным приглашение иностранного наставника и призвал к системному подходу в работе ассоциации.

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Сергея Реброва после поражения сборной Украины от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации. По его словам, решение должно приниматься взвешенно и без давления извне.

"УАФ должна построить систему. Сейчас будет мнение журналистов и блогеров: давайте иностранного специалиста. Все говорят, что наши тренеры — физруки. Давайте честно: Гвардиола или Клопп к нам не приедут. А брать в сборную Украины какого-то европейского физрука не стоит. Он ничем не лучше украинских тренеров", — заявил Белик в интервью "Sportarena".

Также он отметил, что будущее Реброва следует обсудить с руководством ассоциации.

"С Ребровым должен поговорить Андрей Шевченко. Возможно, Сергей Ребров хочет работать в клубе ежедневно, а не раз в два-три месяца, как в сборной. А возможно, он хочет продолжить работу. Сейчас нужно все тщательно проанализировать и на холодную голову принять решение", — добавил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, журналист Владимир Зверов сообщил, что рассматривается кандидатура украинского тренера, который работает внутри страны. Конкретное имя не называется.

Напомним, что под руководством Реброва "желто-синяя" команда провела 33 матча: 15 побед, 8 ничьих и 10 поражений при разнице мячей 51:49.

