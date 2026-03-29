'Наша любовь не исчезла': украинская актриса Маремуха поставила точку в браке с мужем-иностранцем, с которым имела свободные отношения

Украинская актриса и модель Виктория Маремуха развелась с французским бизнесменом Луи Белле. Пара была вместе около десяти лет, из которых почти пять находилась в браке.

Они придерживались открытых отношений, о чем ранее неоднократно говорили публично. О точке в них Мремуха сообщила в своем Instagram, опубликовав личный пост и семейные фото.

Она подчеркнула, что решение было совместным и принято без конфликтов: "Мы с Луи официально расстались – как два взрослых человека, которые уважают друг друга".

Она поблагодарила бывшего мужа за годы вместе и опыт, который они прошли. По словам Маремухи, их чувства не исчезли, а трансформировались.

"Спасибо тебе за эти 10 невероятных лет любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий, и даже боли (через него мы растем). Наша любовь не исчезла – она просто изменила форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга", – написала она.

Актриса также подчеркнула, что несмотря на разрыв брака они сохранили уважение друг к другу и продолжают вместе воспитывать сына Луку.

"Самое большое наше счастье – это наш сын. Он – доказательство того, что наша история имела смысл. И она навсегда останется частью нас. Мы больше не супруги. Но мы – родители, которые воспитывают личность. И это связь, которая не заканчивается", – добавила Маремуха.

Напомним, что Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в июне 2021 года. Осенью 2022-го у пары родился сын Лука. В начале 2025 года актриса подтвердила, что они переживали кризис в браке и даже жили отдельно, однако впоследствии снова сошлись.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2025 года Виктория Маремуха впервые публично рассказала об измене мужа, которая стала одним из самых болезненных эпизодов в их отношениях. По словам актрисы, роман у Луи был с ее близкой подругой.

Ситуация осложнялась тем, что это произошло в период, когда Маремуха была беременной и находилась за границей – в Таиланде, тогда как в Украине шла война. Актриса отмечала, что долгое время не знала правды – муж отрицал измену. Именно факт обмана, по ее словам, стал ключевым триггером, поскольку в формате их открытых отношений главным условием была честность.

После разоблачения измены, по словам Маремухи, Луи изменил свое поведение: стал более внимательным и, в частности, отказался от алкоголя, который, как она отмечала, влиял на его поступки. Несмотря на это, их отношения оставались нестабильными – пара периодически расходилась и снова сходилась.

