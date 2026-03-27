Появятся ли повестки в Дии: четкий ответ Минцифры

Несмотря на заявления некоторых народных депутатов, команда сервиса государственных услуг Дія заявляет – повесток в сервисе не будет. В Министерстве цифровой трансформации четко отметили, что не работают над этим и не планируют внедрять подобный функционал в будущем.

Об этом официально сообщила пресс-служба Дії утром 27 марта в своем официальном Telegram-канале. "Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", – говорится в сообщении.

Таким образом, команда Минцифры фактически опровергла заявление нардепа от "Слуги Народа" Юлии Яцык. Днем ранее, в четверг 26 марта, она сказала, что по ее мнению, повестки в Дії – это следующий шаг в реформе системы территориальных центров комплектования (ТЦК).

"Мы уже приняли закон о наложении автоматических санкций в случае необновления данных. То я думаю, что именно подтягивание военно-учетных документов и отправки повесток в Дію – это будет одним из направлений реформы ТЦК", – сказала Яцык.

Команда Дии и раньше говорила, что повесток в приложении не будет

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков и ранее отрицал то, что повестки могут появиться в Дії.

"Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в Дії, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной. Дія создавалась как инструмент удобного государства-партнера", – ранее говорил Борняков.

Однако в будущем в Дії должен появиться функционал для работодателей и военнослужащих. Минцифры стремится минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Для военных планируют ввести комплексные услуги, объединяющие несколько процедур в одну. Среди них:

цифровые статусы – статусы многодетной семьи, статус лица с инвалидностью;

оформление базовой социальной помощи через одно электронное заявление вместо нескольких бумажных;

развитие оборонных-инноваций через кластер Brave1;

обеспечение фронта технологическими решениями;

электронный военный учет для работодателей.

Последняя позволит обеспечить непрерывное бронирование работников без необходимости физических визитов в ТЦК. Кроме того Борняков говорил, что сейчас задача проведения е-выборов после войны перед командой Дії не стоит.

Также он добавлял, что Минцифра системно работает над переводом максимального количества услуг в онлайн. Это позволит решать вопросы быстрее, удобнее и экономить бюджетные средства.

