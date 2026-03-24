В Дії готовят масштабное обновление: какие функции появятся в ближайшее время

До конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Каждая из них ориентирована на конкретный запрос и помогает экономить время. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих и минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) и оформление развода.

Также Минцифры ставит цель – не просто оцифровать старые бюрократические процессы, а изменить саму логику взаимодействия с государством. Об этом и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал медиа SPEKA.

Борняков озвучил роль искусственного интеллекта в государстве. Он сказал, что следующие 3-5 лет станут этапом перехода к Agentic State – ИИ и автоматизированные системы способны самостоятельно выполнять задачи, принимать решения и взаимодействовать с гражданами.

"Наша цель – войти в топ-3 стран мира по уровню развития ИИ до 2030 года. ИИ обеспечит проактивные сервисы через Дія.AI, позволит создать собственную инфраструктуру и обеспечить ИИ-суверенитет", – сказал и.о. министра.

Кроме того, анонсированы услуги для бизнеса. Среди них:

долгожданный Дія.Підпис для юридических лиц;

открытие счетов для ООО онлайн;

быстрая регистрация общественных организаций;

электронный воинский учет.

Последняя позволит обеспечить непрерывное бронирование работников без необходимости физических визитов в ТЦК. На вопрос, планируется ли внедрение электронных повесток Борняков ответил "нет".

"Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в Дії, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной. Дія создавалась как инструмент удобного государства-партнера", – подчеркнул он.

Для граждан планируется внедрить сервисы, упрощающие повседневные процессы:

электронная очередь для легковых авто на границе;

электронный европротокол для оформления ДТП без полиции;

онлайн-разрешения на оружие;

развод онлайн для пар без детей;

европейский цифровой кошелек eWallet.

В сфере обороны Минцифры стремится минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Планируют ввести комплексные услуги, объединяющие несколько процедур в одну. Среди них:

цифровые статусы – статусы многодетной семьи, статус лица с инвалидностью;

оформление базовой социальной помощи через одно электронное заявление вместо нескольких бумажных;

развитие оборонных-инноваций через кластер Brave1;

обеспечение фронта технологическими решениями.

Борняков сказал, что сейчас задача проведения е-выборов после войны перед командой Дії не стоит. Также он добавил, что Минцифра системно работает над переводом максимального количества услуг в онлайн. Это позволит решать вопросы быстрее, удобнее и экономить бюджетные средства.

"В то же время цифровизация не означает полного отказа от оффлайна. Каждая услуга, которая появляется в Дії, имеет физический аналог – в ЦНАПах, отделениях Укрпочты, Пенсионном фонде или других учреждениях. Человек всегда может выбрать формат, который для него удобнее", – ответил Александр Борняков.

