Украинцы смогут быстро узнать процент кэшбэка в Дії: как работает новая функция
С марта 2026 года "Национальный кэшбек" работает по новым правилам: украинцы могут получать 5% или 15% возврата в зависимости от категории товаров. Через приложение Дія пользователи могут быстро проверять кэшбек с помощью сканера штрихкодов и сразу видеть, сколько им вернут за покупку.
Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Главное отличие новой модели – дифференцированный подход в зависимости от категории товаров.
Чем сложнее украинскому производителю конкурировать с импортом, тем большую компенсацию получает покупатель. Таким образом государство стимулирует спрос именно на те товары, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Распределение выглядит так:
- 15% кэшбэка – для категорий с высокой долей импорта: косметика, бытовая химия, одежда, обувь и отдельные продукты;
- 5% кэшбэка – для категорий, где украинские производители уже имеют сильные позиции: большинство продуктов питания, аптечные товары, продукция для дома и сада.
Ключевую роль в использовании приложения играет Дія. Именно через это приложение пользователи могут быстро проверить, подпадает ли товар под кэшбек и какой именно процент возврата они получат.
Особенно удобным стал встроенный сканер штрихкодов. Теперь не нужно запоминать списки категорий или искать информацию отдельно – достаточно просто навести камеру на товар.
Как воспользоваться сканером
- открыть Дія и перейти в раздел "Национальный кэшбек";
- включить сканер штрихкодов;
- навести камеру на товар в магазине.
Уже через секунды пользователь получает всю необходимую информацию. А именно, участвует ли товар в программе и какой размер кэшбэка начисляется.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получать штрафы за парковку прямо в приложении Дія в семи городах и оплачивать их в несколько кликов без бумажных сообщений. Сервис автоматически показывает детали нарушения и сумму, а со временем станет доступным по всей стране.
