Потребовал $16 млрд и угрожает судами: российский олигарх Фридман захотел компенсаций за санкции ЕС

Российский олигарх, сооснователь концерна "Альфа-Групп" Михаил Фридман потребовал от властей Люксембурга добровольно выплатить ему $15,8 млрд компенсации, в ином случае он обратится в суд. Фридман считает, что такую сумму ему задолжали из-за санкционной заморозки активов, которую сам олигарх расценивает как "экспроприацию".

Как сообщают российские СМИ, Фридман через юридических представителей предложил правительству Люксембурга начать "мирные переговоры" о выплате за "экспроприированные" активы. В случае отказа олигарх угрожает обратиться с иском в международный арбитраж.

По данным двух источников, адвокаты Фридмана направили обращение к властям Люксембургу еще в феврале 2024 года. Ответа они до сих пор не получили.

Отмечается, что Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд. В такую сумму он оценил общую стоимость своих замороженных активов в этой стране, утверждают источники. При этом оценка является примерной. Дело в том, что из-за санкций Фридман не может воспользоваться услугами официальных экспертов-оценщиков из ЕС. Кроме того, люксембургским компаниям Фридмана запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией.

Как рассказывают источники, Фридман в своем обращении ссылается на договор от 1989 года между Бельгией, Люксембургом и СССР. Документ предписывает, что в случае национализации или экспроприации активов государство выплачивать их владельцам компенсацию в размере рыночной стоимости.

На данный момент активы Фридмана не национализированы, а арестованы. Как объясняют специалисты, с юридической точки зрения эти меры обычно не могут быть приравнены друг к другу. Однако в указанном Фридманом договоре имеется лазейка: к экспроприации активов там приравниваются "другие меры, имеющие аналогичные последствия".

У властей Люксембурга есть время на ответ Фридману до августа 2024 года (полгода с момента подачи обращения). После этого российский олигарх получит право передать дело на рассмотрение либо в комиссию ООН по праву международной торговли, либо в Стокгольмский арбитраж. Как будет трактовать спор международный арбитраж, юристы судить не берутся – практика инвестиционных судов в отношении последствий санкций для инвесторов еще не сформирована.

В Люксембурге зарегистрированы компании, через которые Фридман владел своим бизнесом – как в России, так и за ее пределами. Например:

через люксембургскую CTF Holding Фридману и его партнерам принадлежало 47,86% акций крупнейшего российского ритейлера X5;

Фридману и его партнерам принадлежало 47,86% акций крупнейшего российского ритейлера X5; через ABH Holding – 100% акций российского "Альфа-банка";

– 100% акций российского "Альфа-банка"; люксембургский LetterOne владеет 27,8% крупнейшей европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, до полномасштабного вторжения РФ в Украину "Альфа-групп" оценивала только этот актив в $5,2 млрд.

К слову, ранее холдинг российских олигархов Фридмана и Авена ABH Holdings (АВНН, Люксембург) обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с иском против Украины на сумму более $1 млрд. Такую компенсацию российские бизнесмены требуют за национализацию Украиной Сенс Банка, который ранее назывался Альфа-банк Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, суд Европейского Союза в Люксембурге 10 апреля 2024 года распорядился исключить из санкционных списков ЕС двух российских олигархов – сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако это решение распространяется только на ограничения, введенные против них с февраля-2022 по март 2023 года – а поскольку список был обновлен в начале этого года, российские олигархи продолжают находиться под санкциями.

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