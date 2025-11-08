Потеряли то, что восстанавливали, генерация остановилась: "Центрэнерго" заявило о самом масштабном ударе по ТЭС с начала войны

"Центрэнерго" заявило о самом масштабном ударе по своим ТЭС с начала войны. В результате значительно повреждены станции, которые были восстановлены в 2024-м. Генерация остановилась.

Видео дня

"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон!" – заявили в "Центрэнерго" на своей странице в Facebook.

"Не прошло и месяца от предыдущего удара и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации. Станции в огне! Наши ТЭС – не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" – заявили в "Центрэнерго".

В то же время в компании заявили, что снова начнут ремонтную кампанию и будут пытаться восстановить поврежденные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!